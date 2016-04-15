《中国报摘》--中国证券报4月15日

* 头版头条:

--中国国土资源部近日印发的《国土资源“十三五”规划纲要》提出，结合房地产去库存，实施有效用地调节政策，保持房地产市场平稳运行。在住房供求关系紧张地区适度增加用地规模；对房地产库存较高的城市，减少直至停止住房用地供应。

* 其他:

--保监会起草的《关于保险公司在全国中小企业股份转让系统挂牌有关事项的通知（征求意见稿）》提出，保监会支持符合条件的保险公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，鼓励挂牌保险公司采取做市方式或竞价方式进行挂牌股份转让。

--酒类行业的消费税征收方式有望在今年内调整完成，中国酒协与国务院研究中心已就调整方案上报财政部和税务总局等多个部委参考。此次调整的思路是将征收环节从以往的生产或进口环节，转为向批发或零售环节。