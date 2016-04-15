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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 08:11 BJT

《中国重要政经日程》--4月15日-9月5日

=============================今日重要政经日程==========================

4月15日（周五）

--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年一季度国民经济运行情况，并答记者问。

--应国家主席习近平邀请，尼日利亚联邦共和国总统穆罕马杜·布哈里对中国进行国事访问，至15日。

=============================近期重要政经日程==========================

4月21日（周四）

--第四届中国（上海）国际技术进出口交易会在上海世博展览馆举行，至23日。

4月22日（周五）

--国务院副总理张高丽出席在纽约联合国总部举行的《巴黎协定》高级别签署仪式，并将代表中国签署《巴黎协定》。

4月27日（周三）

--亚信第五次例行外长会议北京举行，至28日。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

9月4日（周日）

*--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 黄凯)

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