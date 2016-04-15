《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
*工商时报：
--金管会推动金融科技创新四大拼图已完成。金管会主委王俪玲指出，台湾金融科技发展是重要里程碑，金管会在推动金融科技有四大拼图，包括已成立金融科技办公室、金融科技委员、金融科技发展基金、和设立台湾金融科技公司。
--TRF（目标可赎回远期契约）争议，有四大管道可处理。金管会14日公布，金融消费评议中心从15日起，开始受理TRF等复杂性高风险衍生性金融商品的争议调处，每案预估在3-5个月内即可有调处结果，同时全程免费。
*经济日报：
--股王大立光 举行线上法说会，公布首季每股纯益27.01台币，下探两年来低点。大立光执行长林恩平表示，以目前订单看来，〞4月营收与3月相当，5月也和4月差不多，6月还看不清楚〞。
--继乡民贷、信用市集后，P2P（网路借贷平台）又有第三家〞哇借贷〞，金管会昨日宣示，P2P平台业者不得有收受存款、发行有价证券等四种行为，并提醒民众注意倒帐等四大风险。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。