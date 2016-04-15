《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月15日

*工商时报：

--金管会推动金融科技创新四大拼图已完成。金管会主委王俪玲指出，台湾金融科技发展是重要里程碑，金管会在推动金融科技有四大拼图，包括已成立金融科技办公室、金融科技委员、金融科技发展基金、和设立台湾金融科技公司。

--TRF（目标可赎回远期契约）争议，有四大管道可处理。金管会14日公布，金融消费评议中心从15日起，开始受理TRF等复杂性高风险衍生性金融商品的争议调处，每案预估在3-5个月内即可有调处结果，同时全程免费。

*经济日报：

--股王大立光 举行线上法说会，公布首季每股纯益27.01台币，下探两年来低点。大立光执行长林恩平表示，以目前订单看来，〞4月营收与3月相当，5月也和4月差不多，6月还看不清楚〞。

--继乡民贷、信用市集后，P2P（网路借贷平台）又有第三家〞哇借贷〞，金管会昨日宣示，P2P平台业者不得有收受存款、发行有价证券等四种行为，并提醒民众注意倒帐等四大风险。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。