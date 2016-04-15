美股业绩：贝莱德第一季获利下滑20%，将裁员并计提重组支出

欧洲金融：欧洲央行上周买债金额创纪录高位，善用银行债券发行热潮
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
路透4月14日 - 全球最大的资产管理公司贝莱德 周四表示，将裁员400人并计提7,600万美元重组支出。此前该公司公布第一季获利下滑20%，归因于金融市场急剧转向。
美国金融市场年初以来走势动荡，导致贝莱德投资表现滑坡，净资金流入下滑。
“我们在第一季处境艰难，”贝莱德执行长Larry Fink对路透表示。美国股市、公司债和能源市场在2016年年初均大跌，不过2月回稳。“整个行业积极投资策略在第一季的表现都不好，我们也不例外。”
投资者不太在意该公司令人失望的获利，其股价在最初下滑后反弹，终场收高1.9%。
贝莱德第一季净利降至6.57亿美元，合每股盈余(EPS)为3.92美元，上年同期分别为8.22亿美元和4.84美元。整体营收为26亿美元，但支出和税负接近20亿美元。
扣除重组支出的EPS为4.25美元，不及汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估的4.29美元。(完) (编译 徐文焰；审校 白云)
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。