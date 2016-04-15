美股业绩：贝莱德第一季获利下滑20%，将裁员并计提重组支出

路透4月14日 - 全球最大的资产管理公司贝莱德 周四表示，将裁员400人并计提7,600万美元重组支出。此前该公司公布第一季获利下滑20%，归因于金融市场急剧转向。

美国金融市场年初以来走势动荡，导致贝莱德投资表现滑坡，净资金流入下滑。

“我们在第一季处境艰难，”贝莱德执行长Larry Fink对路透表示。美国股市、公司债和能源市场在2016年年初均大跌，不过2月回稳。“整个行业积极投资策略在第一季的表现都不好，我们也不例外。”

投资者不太在意该公司令人失望的获利，其股价在最初下滑后反弹，终场收高1.9%。

贝莱德第一季净利降至6.57亿美元，合每股盈余(EPS)为3.92美元，上年同期分别为8.22亿美元和4.84美元。整体营收为26亿美元，但支出和税负接近20亿美元。