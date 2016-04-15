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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 08:30 BJT

表格：韩国3月出口修正后下滑8.1%，初值为减少8.2%

路透首尔4月15日 - 韩国关税厅周五公布的修正数据显示，3月出口
较上年同期下降8.1%，初值为减少8.2%。

    进口同比修正后为下降13.9%，初值为下滑13.8%。

    以下为韩国关税厅发布的3月贸易修正数据：

      3月                          修正值         初值*

    贸易收支(10亿美元)          顺差9.9         顺差9.8
    出口额(10亿美元)               43.0            43.0
          (较上年同期变动%)        -8.1            -8.2
    进口额(10亿美元)               33.2            33.2
          (较上年同期变动%)       -13.9           -13.8

    * 初值为韩国产业通商资源部于4月1日公布。(完)
  
 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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