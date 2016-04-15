《交易视点》除非央行再度出招，否则台债不易突破区间--凯基证券

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北4月15日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，尽管发行前交易暂时解除空方借券的困扰，但现阶段基本面也没有太多支持利率大弹的环境，使得空方的操作往往都像昙花一现，因此行情在上有买盘等待，下有套牢卖压的情况下，除非央行再度出招或是出现停止升息的共识，否则暂时不易突破现阶段区间震荡的格局；因此操作上建议先以流动性券区间抛补为主，预期五年券105/5期 交易区间0.50-0.58%、10年券105/4期公债 区间看0.82-0.88%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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