《交易视点》除非央行再度出招，否则台债不易突破区间--凯基证券

路透台北4月15日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，尽管发行前交易暂时解除空方借券的困扰，但现阶段基本面也没有太多支持利率大弹的环境，使得空方的操作往往都像昙花一现，因此行情在上有买盘等待，下有套牢卖压的情况下，除非央行再度出招或是出现停止升息的共识，否则暂时不易突破现阶段区间震荡的格局；因此操作上建议先以流动性券区间抛补为主，预期五年券105/5期 交易区间0.50-0.58%、10年券105/4期公债 区间看0.82-0.88%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)