《汇市简讯》美元/日圆受追捧，受益于薪酬结算日和周末前的买需

0032GMT * 美元/日圆在东京市场受追捧，因日本薪酬结算日和周末前的买需 * 进口商和其他日本投资人在买入，也有些许空头回补 * 109.50上方、升向110.00过程可能压力较沉重，但在110上方挂有 停止单 * 稍早低点在109.29，迄今高位在109.59，比昨日的109.55仅高几个 点子 * 4月7日高位109.90、4月6日高位在110.64，一目均衡日线基准线切 入位在110.90上方。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 于春红)