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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 08:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受追捧，受益于薪酬结算日和周末前的买需

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    * 美元/日圆在东京市场受追捧，因日本薪酬结算日和周末前的买需
    * 进口商和其他日本投资人在买入，也有些许空头回补
    * 109.50上方、升向110.00过程可能压力较沉重，但在110上方挂有
停止单
    * 稍早低点在109.29，迄今高位在109.59，比昨日的109.55仅高几个
点子
    * 4月7日高位109.90、4月6日高位在110.64，一目均衡日线基准线切
入位在110.90上方。
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 于春红)

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