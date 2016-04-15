《香港报摘》--经济日报4月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
**头版头条**
--市场憧憬数据再报喜，刺激港股势如破竹，连续7日累升1,160点，昨成交逾840亿港元，资金追货意慾强劲。中国GDP增长今揭盅，先后有大行偷步调升MSCI中国指数评级至「重仓」。
**其他**
--腾讯 近期升势强劲，昨日更一度升穿52周高位，距历史高位相差仅约3%。有券商指出，集团主要业务游戏及广告增长持续，料未来数年可维持。
--银主盘（业主无钱供楼，银行向法庭申请没收并出售）蔓延至超级豪宅，亚洲楼王西半山天汇刚现屋苑首宗银主盘，一个由内地客持有的高层单位现以9,800万元底价拍卖，较购入价低近3成，属近年最大额住宅银主盘放售。
--新加坡为保经济，金管局（MAS）出乎意料之外出手放宽货币政策，坡元应声跌最多1.2%，市场忧虑引发区内现竞争性贬值，亚币齐跌，香港离岸人民币（CNH）曾跌157点子，本港今晨零时报6.4924兑1美元，跌78点子。
--MSCI正就夏季会否纳入A股进行谘询，投资界近日纷表态，普遍认为今年成事的可能性较往年高。券商花旗指，MSCI今年新增2个关注点的解决难度不高，估计6月宣布纳入A股的机会达51%。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。