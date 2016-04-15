《香港报摘》--经济日报4月15日

**头版头条**

--市场憧憬数据再报喜，刺激港股势如破竹，连续7日累升1,160点，昨成交逾840亿港元，资金追货意慾强劲。中国GDP增长今揭盅，先后有大行偷步调升MSCI中国指数评级至「重仓」。

**其他**

--腾讯 近期升势强劲，昨日更一度升穿52周高位，距历史高位相差仅约3%。有券商指出，集团主要业务游戏及广告增长持续，料未来数年可维持。

--银主盘（业主无钱供楼，银行向法庭申请没收并出售）蔓延至超级豪宅，亚洲楼王西半山天汇刚现屋苑首宗银主盘，一个由内地客持有的高层单位现以9,800万元底价拍卖，较购入价低近3成，属近年最大额住宅银主盘放售。

--新加坡为保经济，金管局（MAS）出乎意料之外出手放宽货币政策，坡元应声跌最多1.2%，市场忧虑引发区内现竞争性贬值，亚币齐跌，香港离岸人民币（CNH）曾跌157点子，本港今晨零时报6.4924兑1美元，跌78点子。

--MSCI正就夏季会否纳入A股进行谘询，投资界近日纷表态，普遍认为今年成事的可能性较往年高。券商花旗指，MSCI今年新增2个关注点的解决难度不高，估计6月宣布纳入A股的机会达51%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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