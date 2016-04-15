《中国报摘》--其他报纸重要消息4月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
**上海证券报**
--央行近日召开会议进一步论证建立全国性的票据交易所。多位受访人士指出，目前探讨的问题主要集中在是否强制推行电票上。此外，央行牵头的票据交易所的性质、操作流程设计等也在讨论中。
--北京汽车股份有限公司 公告称，其申请发行的2016年北京汽车股份有限公司绿色债券已通过发改委审批并开始发行。这是发改委去年年底颁布《绿色债券发行指引》后的首单绿色债券。
**证券时报**
--日前，福建海西金融租赁公司正式由银监会批准筹建。从开业及申请情况来看，地方银行近两年非常热衷于发起金融租赁公司。分析人士认为，金融租赁能够通过租赁渠道实现地方银行的曲线跨区域经营；也能通过金融租赁公司满足重点企业除信贷外，对于表外融资等综合金融服务的需求。
**东方早报**
--上海市住建委、市工商局近日对本市房地产经纪企业进行了执法大检查，链家、我爱我家等6家经纪企业因虚假宣传被罚款。今年4月起，上海市将开展为期半年的房地产经纪专项整治工作，重点查处捏造散布涨价信息，炒作房价；隐瞒房地产查封、抵押等权利限制状况信息，诱骗消费者交易等行为。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。