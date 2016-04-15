《中国报摘》--其他报纸重要消息4月15日

**上海证券报**

--央行近日召开会议进一步论证建立全国性的票据交易所。多位受访人士指出，目前探讨的问题主要集中在是否强制推行电票上。此外，央行牵头的票据交易所的性质、操作流程设计等也在讨论中。

--北京汽车股份有限公司 公告称，其申请发行的2016年北京汽车股份有限公司绿色债券已通过发改委审批并开始发行。这是发改委去年年底颁布《绿色债券发行指引》后的首单绿色债券。

**证券时报**

--日前，福建海西金融租赁公司正式由银监会批准筹建。从开业及申请情况来看，地方银行近两年非常热衷于发起金融租赁公司。分析人士认为，金融租赁能够通过租赁渠道实现地方银行的曲线跨区域经营；也能通过金融租赁公司满足重点企业除信贷外，对于表外融资等综合金融服务的需求。

**东方早报**

--上海市住建委、市工商局近日对本市房地产经纪企业进行了执法大检查，链家、我爱我家等6家经纪企业因虚假宣传被罚款。今年4月起，上海市将开展为期半年的房地产经纪专项整治工作，重点查处捏造散布涨价信息，炒作房价；隐瞒房地产查封、抵押等权利限制状况信息，诱骗消费者交易等行为。（完）