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货币新闻 | 2016年 4月 15日 星期五 09:06 BJT

芝加哥期市：大豆料创12月来最大单周涨幅，玉米期货或连涨第二周

以下是0033GMT报价：
      合约              价格    变动     涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           459.00  -0.75    -0.16%   +1.44%       466.38  46
    CBOT玉米           373.25  -0.75    -0.20%   +2.89%       363.86  68
    CBOT大豆           947.50  -0.50    -0.05%   +1.20%       905.43  73
    CBOT稻米           10.30   $0.07    +0.73%   +5.21%       $10.19  69
    美国原油           41.45   -$0.05   -0.12%   -0.74%       $38.73  66
    汇率
    欧元/美元          $1.125  -$0.002  -0.20%   -1.18%
    美元/澳元          0.7685  0.003    +0.43%   +0.03%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 于春红/陈宗琦；审校 白云/杜明霞)

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