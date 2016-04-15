《香港报摘》--信报4月15日

**头版头条**

--楼价持续滑落，西半山干德道39号「传奇」豪宅天汇，亦惊现银主盘，由内地客持有的一个高层B室连车位，银主委托拍卖行在本月28日推出拍卖，成为该楼盘首个银主盘，拍卖开价9,800万港元，较原购入价低28.8%，亦低市价约25%至30%。

--内地旅客减少打击港澳零售生意。英国奢侈品牌Burberry去年度收入下跌0.91%，至14.1亿英镑，差过市场预期。其中，第四季港澳同店销售下跌20%，已连续三季录得跌幅。该公司预期，内地客减少来港购物，以及美国需求波动，将对公司2017年度的盈利有影响。

**其他**

--恒大地产 负债高企，却无阻主席许家印频密扫货，该公司继入股A+H上市的盛京银行 后，再于A股市场看中两家心头好；若交易作实，估计两项收购涉及资金至少39.01亿元人民币。分析指出，恒大对A股平台的需求殷切，不排除有意把部分非核心业务借壳上市。

--虽然内地楼市有回暖迹象，但评级机构穆迪指出，绿地香港 母公司绿地控股 、越秀地产 、远洋地产 、保利地产 附属恒利（香港）置业、万达商业 五家内房企业面对负债高企，以及盈利能力削弱问题，可能会被下调评级。

--澳门近月曾发生多宗赌厅亏空公款事件，澳门政府早已扬言要加强监管中介人（叠码仔）。澳门博彩业中介人协会会长郭志忠向本报指出，该会已向政府提出，包括提高中介人资本要求由现在的10万元现金担保增至1,000万元，以及建立信贷资料库，以防赌客重复借贷。

--有团体就应否取消强积金对冲及薪酬水平进行调查，近七成受访者认为应取消强积金对冲机制，另外超过五成受访者在今年遭冻薪或减薪。（完）

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