全球金市：金价周线料为三周来首次收跌，因风险意愿抑制避险需求

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
市场等待中国周五公布GDP数据，以及主要产油国将于周日召开的多哈会议，以寻找近期的交投指引。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周四降至806.82吨的一个月来最低水平。
在今年首季录得近30年来最大季度升幅后，黄金持稳。预期今年美联储加息次数减少，此前支撑黄金涨势。
黄金对利率上升反应敏感，利率上升将增加持有黄金等无息资产的机会成本，利率攀升也提振美元。
亚特兰大联储总裁洛克哈特周四明确表示，他不会支持本月升息，并为自己在美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月会议上支持采取行动设置了较高的条件。
路透调查显示，经济学家预计2016年美联储升息两次，下次升息最可能在6月。但由于年初经济疲弱迹象，通胀仍然温和，以及全球经济脆弱，升息可能性已经减弱。
其他贵金属方面，现货银 本周有望累计上涨5%，为六周来最大涨幅。
现货铂金 可能连续第三周录得周线涨幅。现货钯金 本周料上涨3.5%，录得六周来的最大周线涨幅。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/张涛；审校 李爽/白云)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。