版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 09:12 BJT

全球金市：金价周线料为三周来首次收跌，因风险意愿抑制避险需求

市场等待中国周五公布GDP数据，以及主要产油国将于周日召开的多哈会议，以寻找近期的交投指引。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周四降至806.82吨的一个月来最低水平。

在今年首季录得近30年来最大季度升幅后，黄金持稳。预期今年美联储加息次数减少，此前支撑黄金涨势。

黄金对利率上升反应敏感，利率上升将增加持有黄金等无息资产的机会成本，利率攀升也提振美元。

亚特兰大联储总裁洛克哈特周四明确表示，他不会支持本月升息，并为自己在美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月会议上支持采取行动设置了较高的条件。

路透调查显示，经济学家预计2016年美联储升息两次，下次升息最可能在6月。但由于年初经济疲弱迹象，通胀仍然温和，以及全球经济脆弱，升息可能性已经减弱。

其他贵金属方面，现货银 本周有望累计上涨5%，为六周来最大涨幅。

现货铂金 可能连续第三周录得周线涨幅。现货钯金 本周料上涨3.5%，录得六周来的最大周线涨幅。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/张涛；审校 李爽/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐