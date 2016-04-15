国际油市：油价小跌，对产油国会议的期望不高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
由主要产油国沙特和俄罗斯牵头的几个产油国，计划本周日在卡塔尔首都多哈举行会议，以就冻产措施达成协议。
但多数分析师称，他们对于可能达成的多哈协议将削减供应过剩情况不抱希望。
“多哈会议不会实质改变油市平衡，”巴克莱称。
巴克莱表示，该协议不会推高油价，但可能阻止油价进一步下跌。
“如果保持近期的供应面支撑，而且达成可信声明与承诺的市场预期得到满足，那么该会议可能帮助阻止油价跌回到30美元区间的低档。”
能源咨询机构Wood Mackenzie称，“即使宣布冻产协议，我们预计今年底前不会真正冻产。”
Wood Mackenzie表示，预计“2016年OPEC石油日产量较上年增加50万桶，多数增长来自伊朗和伊拉克，这两个国家均已暗示将在今年增产。”(完)
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(编译 戴素萍/于春红; 审校 张涛)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。