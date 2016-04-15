国际油市：油价小跌，对产油国会议的期望不高

由主要产油国沙特和俄罗斯牵头的几个产油国，计划本周日在卡塔尔首都多哈举行会议，以就冻产措施达成协议。

但多数分析师称，他们对于可能达成的多哈协议将削减供应过剩情况不抱希望。

“多哈会议不会实质改变油市平衡，”巴克莱称。

巴克莱表示，该协议不会推高油价，但可能阻止油价进一步下跌。

“如果保持近期的供应面支撑，而且达成可信声明与承诺的市场预期得到满足，那么该会议可能帮助阻止油价跌回到30美元区间的低档。”

能源咨询机构Wood Mackenzie称，“即使宣布冻产协议，我们预计今年底前不会真正冻产。”

Wood Mackenzie表示，预计“2016年OPEC石油日产量较上年增加50万桶，多数增长来自伊朗和伊拉克，这两个国家均已暗示将在今年增产。”(完)

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