《路透晚报》--4月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国货币活水助稳增长春暖花开，政策天平料向调结构倾斜

中国一季度经济增速微降至6.7%的七年新低，但3月各经济指标全面由枯转荣，经济短周期筑底企稳基本确立。得益于货币政策的源头活水和积极财政的暖风频吹，生机盎然的经济“小阳春”格局逐渐清晰。

--中国数据：房贷及基建投资推动3月信贷及社融高增长，但后劲可能不足

中国3月新增贷款及社会融资增量均居高位，房贷及基建投资仍是信贷高增长的主要推手，而企业债券融资规模剧增亦贡献良多，而从一季度来看，贷款及社融亦同比增量明显，亮丽的金融数据也与当季经济大势回暖的步调一致。

--中国财政：1-3月收入增速加快，楼市回暖带动地方财收明显回升

中国1-3月全国财政收入增速较去年全年提高0.7个百分点，主要得益于楼市回暖带动房地产相关税收较快增长，导致地方财政收入增速明显回升。

--中国经济：央行副行长易纲称不希望人民币汇率被严重高估

中国人民银行副行长易纲表示，该央行不会欢迎人民币汇率“严重”高估，并表示对中国经济今年增长6.5-7.0%有信心。

--中国房地产：高库存城市十三五要减少直至停止住房用地供应--国土部

中国国土资源部近日引发国土资源“十三五”（2016-2020年）规划纲要，提出结合房地产去库存，实施有效用地调节政策，保持房地产市场平稳运行；同时按去产能要求，严格控制钢铁、煤炭等产能过剩行业和“僵尸企业”土地供应。

--台湾人事：财政部次长许虞哲将升任新政府财长，丁克华接金管会主委

台湾准行政院长林全周五宣布新政府人事；新任金管会主委将由现任柜买中心董事长丁克华接任，财政部长由次长许虞哲升任。

--路透调查：台湾3月外销订单金额料较上年衰退8.65%，为连续第12个月衰退

路透调查10家金融机构结果显示，台湾3月外销订单金额料较上年 同期衰退8.65%，为连续第12个月衰退；2月为年减7.4%。

【金融】

--中国央行：推进信用卡利率市场化，明年起透支利率实行上下限管理

中国央行表示，将稳步推进信用卡利率市场化，明年起对信用卡透支利率实行上限和下限管理，待时机成熟再全面实施市场定价，同时取消对免息还款期及最低还款额的限制。

--中国金融：3月央行口径外占降幅连三月收窄，主因人民币贬值预期减弱

继3月末外汇储备转降为升之后，3月央行口径外汇占款降幅出现连续第三个月收窄，且本月环比降幅达36%，显示人民币贬值预期明显下降，资本流出压力缓解。而中国宏观经济数据向好为人民币汇率后期走势提供支撑。

--中国央行：一季度产能过剩行业中长期贷款余额同比增速首现负增长--官员

中国央行调查统计司司长盛松成表示，一季度末产能过剩行业中长期贷款余额同比下降0.2%，首次出现负增长；此外，个人按揭贷款增长较快，表明房地产市场去库存加快。

--全球金融：世行将在与亚投行最初的合作项目中发挥主导作用--世行行长

世界银行行长金墉表示，或将在与中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)联合资助的最初一些项目中发挥主导作用。

--全球金融：金砖银行计划发行五年期人民币债券--国际文传电讯社

国际文传电讯社引述俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)报导称，金砖国家成立的新开发银行(NDB,简称金砖银行)的董事会已经批准发行五年期人民币债券。

【固定收益】

--《分析》逆回购+MLF维稳资金面，中国经济向好降准预期再降温

中国央行公开市场本周再度转为净投放，并辅以MLF(中期借贷便利)操作，以缓释季度缴税高峰及下周MLF大量到期压力；预期央行下周仍继续维稳，资金面大幅收紧概率有限。

业内人士并认为，本周陆续发布的宏观数据显示中国经济低位企稳向好，加上MLF操作的预先缓冲，短期内货币政策宽松加码的必要性下降，降准预期有所降温，央行或继续依靠公开市场等常规工具调节流动性。

--《中国债市每日综述》短期利空出尽期现货齐反弹，但预期转好仍待时日

中国银行间债市现券收益率整体明显回落，国债期货亦收复昨日大部分失地。3月经济金融数据今日密集发布，数据虽表现亮丽，但市场近日走势已基本反映这一预期，短期利空出尽令债市期现货齐反弹。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率2.0747%，六个月2.1488%--业内人士

中国财政部公告，上午招标的三个月和六个月两期贴现国债，分别获得2.9亿元人民币和1亿元的追加认购，二者实际发行量为102.9亿元和101亿元。业内人士稍早透露，该三个月期(91天)贴现国债加权中标收益率2.0747%%，边际中标收益率为2.1534%，投标倍数2.73倍；六个月期贴现国债加权中标收益率2.1488%，边际中标收益率2.2203%，投标倍数2.64倍。

--中国票据市场：成交偏淡转贴利率小幅上行，资金面仍存趋紧压力

在季初人气短暂恢复之后，中国票据市场本周再度转淡，商业银行承兑的纸质、电子票据转贴利率均有所上行。交易员称，4月季度缴税及MLF到期将抽离市场流动性，资金面预期转紧，机构收票兴趣一般，市场情绪偏谨慎。

【外汇】

--中国外汇：一季度外币贷款继续减少，私人部门正加速去外币负债

中国央行公布数据显示，一季度外币贷款减少216亿美元，同比少增557亿美元；一季度外币存款增加386亿美元，同比少增449亿美元。显示美元强势背景下，私人部门仍在继续去外币负债，以调整资产负债表。

--《人民币综述》两岸经贸创汇优势不再，台湾人民币离岸中心前景茫茫

对大陆巨额出超，是台湾自诩发展人民币离岸中心的优势。不过随着两岸产业结构自垂直分工转为相互竞争，台商也因成本优势丧失而持续撤离，对大陆贸易大幅顺差荣景恐将不在，不利人民币业务发展。

--中国汇市：人民币小幅收升，宏观数据支撑作用午后显现

人民币兑美元即期缩量整理小幅收升，中间价跌幅明显收窄。交易员称，最新公布的中国一季度宏观经济数据对汇市支撑在午后显现，美元指数反抽势头并不强，且人民币汇价已靠近上升趋势线附近支撑，继续调整压力料不大。

--路透专访：俄副财长称，针对俄发行人民币债券的框架谈判取得进展

俄罗斯副财长莫伊谢耶夫(Alexei Moiseev)称，中国和俄罗斯有望在年底前敲定一项协定，就俄罗斯发行人民币计价债券所需的对手方、共同存管、结算中心及财务报告准则达成一致。

--离岸人民币：境外央行增持人民币外汇储备有望爆发--中银香港

中国央行公布境外央行投资银行间市场“业务流程”，中银香港高级经济研究员应坚认为，在人民币被纳为SDR篮子货币将于10月1日正式生效前，境外央行有可能将境内银行间债券市场作为主要增持人民币外汇储备的途径，从而出现一轮投资热潮。

--离岸人民币：匈牙利政府三年点心债获1.6倍超额认购，发行利率6.25%

匈牙利政府成功发行一笔基准规模(10亿元)的离岸人民币债券(点心债)，期限三年，因获超额认购1.6倍，最终发行利率较初始指导的6.5%降25个基点。这是中东欧地区发行的第一只主权点心债。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，经济数据符合预期未给市场带来兴奋点

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日公布的经济数据基本符合预期，未给市场太多惊喜；而近日盘中热点过快轮换，对增量资金吸引力并不大，因此大盘基本延续昨日的窄幅盘整走势，成交依旧低迷。

--《技术分析》中国股市沪综指短期走势续受政策护盘主导

中国股市沪综指本周震荡上扬，护盘力度有所加大但市场内生动量仍不足。技术面显示，短期均线多头排列形成心理支撑但不坚实，上档层层解套盘压制作用仍明显，大盘将继续在护盘拉升和解套卖压双重拉锯中运行；中线看，本周虽在国家队大力护盘下收出中阳K线，但股指面临位于3,100点附近的20周均线压制，向上突破不易。

--中国房地产：1-3月房地产开发投资同比增6.2%，新开工面积增19.2%

中国国家统计局公布，1-3月房地产开发投资同比增6.2%，前两月增速为3%；3月末商品房待售面积73,516万平方米，同比增长13.1%。

--中国钢铁：中钢集团与力拓签署协议，未来五年销往中钢铁矿石至多7,000万吨

中钢集团与力拓签署合营企业延期协议，延长其在澳大利亚皮尔巴拉地区恰那采矿合营企业的经营期限。该协议及单独签署的力拓皮尔巴拉铁矿供货协议，将使销往中钢的铁矿石在未来五年至多可达7,000万吨。

--全球金属：中国取消部分金属出口退税，短期将刺激出口但长期影响不大

交易商表示，中国取消部分铝和钢材出口退税，这一大胆举措可能会让本已饱和的全球市场供应进一步激增，因为生产商要抢在退税政策取消之前卖出过剩的产品。

--中国个股：扬子新材拟以120亿元收购永达汽车集团，配套融资50亿元

苏州扬子江新型材料股份有限公司公告称，拟发行股份收购国内豪华车经销商--上海永达汽车集团，后者估值达120亿元人民币，同时公司还拟增发募集配套资金至多50亿元。

--中国个股：华信国际因审批复杂终止金融资产并购，拟组300亿元并购基金

华信国际公告称，因拟定的金融资产并购牵涉审批手续较为复杂，公司决定暂时终止重组，未来还将择机尽快启动相关重组。公司还计划筹建三只并购基金，每只基金目标总规模为100亿元人民币。

--香港个股：中石化炼化工程首季新增合同跌47%，实现全年目标大约一成

中国石化集团公司旗下分支--中石化炼化工程（集团）股份有限公司称，今年首季新增合同金额按年减少47%，实现全年目标大约一成。

--中国棉花：今年起逐步有序消化国家储备棉库存，将调整至合理水平--发改委