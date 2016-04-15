《香港报摘》--其他报纸重要消息4月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
**明报**
--过去经常「唱衰」恒大地产 的独立研究机构CreditSights近日发表报告，出乎意料将恒大债券评级由「跑输大市」调升为「与大市同步」，而原因竟然不是恒大负债情况改善，而是该公司已经「too big to fail」（大到不能倒）。
**星岛日报**
--恒大地产连番出招，市场估计或涉及在内地借壳上市。停牌多月的深圳A股内房企业嘉凯城发通告表示，国有股东拟转让52.78%股份。据悉，最大可能的买家就是恒大地产。上交所上市的廊坊发展亦公告，恒大累计购入1,900万股，占总股本5.005%，涉资2.91亿元人民币。市场猜测，近期收购动作频频的恒大意在回归A股。
**苹果日报**
--大新金融 正放售旗下大新人寿保险，消息指，初步筛选获入围第2轮的竞投者共有8间，不止5间，除市场已传出的潜在买家名字外，据悉余下入围者尚有1间为非美资的外资保险公司，及两间内地企业，是次入标吸引不少内地投资者问津，以大新人寿内含价值加上银保服务长期合约费计，作价接近此账面总额的两倍。
**东方日报**
--曾被沽空机构狙击的桑德国际 ，复牌不足三个月后，再遭证监会勒令停牌，惹来市场批评港交所 与证监会沟通不足,港交所发言人对个别事件不作评论，但表示有既定处理程序与规则处理复牌要求，并会就复牌要求与证监会紧密协调，确保若容许复牌，是已考虑当时可得的所有资料，让交易在讯息流通与有秩序的情况下进行。
**文汇报**
--继日前在香港推出「硬件免费」后，乐视再宣布于4月14日起，内地也推出「硬件免费」。惟此番颠覆硬件产业定价规则的做法，遭到传统电视商的的一致炮轰。创维集团副总裁刘棠枝称，电视行业要生存和发展的基础是硬件，硬件不断进步这个行业才有发展。 (完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。