《香港报摘》--其他报纸重要消息4月15日

**明报**

--过去经常「唱衰」恒大地产 的独立研究机构CreditSights近日发表报告，出乎意料将恒大债券评级由「跑输大市」调升为「与大市同步」，而原因竟然不是恒大负债情况改善，而是该公司已经「too big to fail」（大到不能倒）。

**星岛日报**

--恒大地产连番出招，市场估计或涉及在内地借壳上市。停牌多月的深圳A股内房企业嘉凯城发通告表示，国有股东拟转让52.78%股份。据悉，最大可能的买家就是恒大地产。上交所上市的廊坊发展亦公告，恒大累计购入1,900万股，占总股本5.005%，涉资2.91亿元人民币。市场猜测，近期收购动作频频的恒大意在回归A股。

**苹果日报**

--大新金融 正放售旗下大新人寿保险，消息指，初步筛选获入围第2轮的竞投者共有8间，不止5间，除市场已传出的潜在买家名字外，据悉余下入围者尚有1间为非美资的外资保险公司，及两间内地企业，是次入标吸引不少内地投资者问津，以大新人寿内含价值加上银保服务长期合约费计，作价接近此账面总额的两倍。

**东方日报**

--曾被沽空机构狙击的桑德国际 ，复牌不足三个月后，再遭证监会勒令停牌，惹来市场批评港交所 与证监会沟通不足,港交所发言人对个别事件不作评论，但表示有既定处理程序与规则处理复牌要求，并会就复牌要求与证监会紧密协调，确保若容许复牌，是已考虑当时可得的所有资料，让交易在讯息流通与有秩序的情况下进行。

**文汇报**

--继日前在香港推出「硬件免费」后，乐视再宣布于4月14日起，内地也推出「硬件免费」。惟此番颠覆硬件产业定价规则的做法，遭到传统电视商的的一致炮轰。创维集团副总裁刘棠枝称，电视行业要生存和发展的基础是硬件，硬件不断进步这个行业才有发展。 (完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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