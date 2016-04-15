港报社评：北京摆硬，剑指蔡英文两岸政策--经济日报4月15日

京近日在对台事务上，一改过去弹性，转摆强硬姿态。因台湾的候任总统蔡英文上台在即，北京图施更大压力促她承认九二共识，莫再含糊其辞，此预示北京对台施压将续陆有来。

大陆多方施压，对台政策弹性减

两岸关系近日再起波澜，触发点是非洲国家肯尼亚拘捕数十名台籍人士，疑涉两岸电话诈骗案，惟肯尼亚却将这批嫌疑犯送交大陆方面，押回北京，台北方面提出将有关疑犯送回台方，并拟派检察官赴大陆沟通，皆不得要领。惟此并非单一个案，北京对台转趋强硬，实有迹可寻。

事实上，近日北京对台几近全方位施压，如外交方面，北京上月与台北的前邦交国冈比亚建交，打破两岸互不抢邦交国的默契；经济方面，北京亦减少对台输出游客，如即将来临的五一假期，访阿里山的陆客团由去年600团，减至今年仅29团；金融方面，北京对台湾加入亚投行，亦一改过去「有商有量」态度，强调台方并非主权国，必须经北京代为提交申请。

北京连串对台强硬动作，显然是冲着蔡英文而来。蔡英文在今年初赢得大选后，将在下月20日举行就职典礼，正式上台，惟北京对她的忧心正日增。一方面，蔡英文曾为「两国论」主要推手，被视为李登辉得意门生，台独色彩浓厚，北京对她早已不信任。

蔡英文大玩模糊，北京要求明白

更令北京担心的是，蔡英文在两岸问题上，一直摆出含糊姿态，一时表示将「维持现状」，却又指她的「维持现状」与现届马英九政府不同，更对是否承认「一中各表」的九二共识，一再顾左右而言他。蔡英文大玩模糊策略，令北京对她更不安心，忧蔡英文会如陈水扁般，不断钻空子推动台独，冲击北京对台政策红綫。

故北京对台摆强硬态度的背后，正是要迫蔡英文在两岸问题上讲清讲楚，尤其要她在520就职演说中，更清晰阐明何谓两岸现状，以至是否承认九二共识等，以研判蔡英文未来4年任期中，北京对台是否仍有一定对话空间，又或蔡英文治下，两岸合作空间将愈走愈窄，北京要另觅他途，遏制台独。

此应预示，在蔡英文520就职礼前，北京对台的多方面施压举动，料将陆续有来，未来一个月两岸关系势暗涌处处。而蔡英文就职演说中对两岸关系的表述，更将是未来几年两岸关系能尚且在崎岖中前进，还是爆发更多冲突火花的一大关键。

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