基金产业：4月13日止当周美国股票基金流出48亿美元--理柏

欧洲金融：欧洲央行上周买债金额创纪录高位，善用银行债券发行热潮
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
路透纽约4月14日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四数据显示，虽然美股上涨，但4月13日止当周美国股票基金投资者赎回48亿美元，为2月中以来最大单周流出规模。
专注投资美股的基金流出33亿美元，投资美股以外的基金流出15亿美元。投资欧股的基金流出3.76亿美元，为连续第11周流出。
股票共同基金流出42亿美元，为连续第五周流出，股票上市交易基金流出5.61亿美元，为2月末以来首周流出。
“投资者避险，涌向安全资产，”理柏分析师Pat Keon称。“投资者可能在根据企业业绩来对冲他们的押注，”他在谈到第一季财报季开局时表示。
理柏数据显示，美国应税债券基金当周吸引到20亿美元资金进驻，连续第二周流入。投资较高评级的投资级企业债的基金流入8.24亿美元，为连续第六周出现新的投资需求。风险较高的高收益债券基金只吸引到8,500万美元资金流入。
美国公债迄今流出7,000万美元，为连续七周流出。
低风险的货币市场基金流出51亿美元，为连续第二周流出。(完) (编译 李爽 审校 白云)
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。