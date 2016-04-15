基金产业：4月13日止当周美国股票基金流出48亿美元--理柏

路透纽约4月14日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四数据显示，虽然美股上涨，但4月13日止当周美国股票基金投资者赎回48亿美元，为2月中以来最大单周流出规模。

专注投资美股的基金流出33亿美元，投资美股以外的基金流出15亿美元。投资欧股的基金流出3.76亿美元，为连续第11周流出。

股票共同基金流出42亿美元，为连续第五周流出，股票上市交易基金流出5.61亿美元，为2月末以来首周流出。

“投资者避险，涌向安全资产，”理柏分析师Pat Keon称。“投资者可能在根据企业业绩来对冲他们的押注，”他在谈到第一季财报季开局时表示。

理柏数据显示，美国应税债券基金当周吸引到20亿美元资金进驻，连续第二周流入。投资较高评级的投资级企业债的基金流入8.24亿美元，为连续第六周出现新的投资需求。风险较高的高收益债券基金只吸引到8,500万美元资金流入。

美国公债迄今流出7,000万美元，为连续七周流出。