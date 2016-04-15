港报社评：管治者诿过他人，无异于与众为敌--信报4月15日

寿终正寝。这是体育、演艺、文化及出版界议员马逢国对于版权条例草案的形容，另一个形容词是胎死腹中。

立法会昨日完成议员就《财政预算案》二读辩论的发言之后，随即讨论《二○一四年版权（修订）条例草案》，并且通过人民力量议员陈志全提出的休会待续议案。由于政府早前已表明，今届不会重提草案，此举意味着俗称「网络二十三条」的草案正式在本届立法会撤回，亦即是商务及经济发展局局长苏锦梁早前所说的「就此作罢」。

对于这个既称「寿终」又名「胎死」的结局，马逢国显然心有不甘，他表示感到非常痛心和失望，谴责泛民议员在恢复二读辩论后突然变脸，推翻之前的态度，无视创意产业的生死存亡和法律界的专业意见，千方百计拉布，虚耗公共资源，败坏议会纲纪，窒碍政府施政，损害社会利益，遗害至深。自由党议员田北俊则指出，政府宁愿拉倒草案，也不肯接受泛民提出的公平使用修订，对此表示失望。公民党议员毛孟静的评价是四个字：大快人心。

版权条例草案陷入各说各话的僵局，到头来一拍两散，旷日持久毫无寸进，究竟谁最该受谴责？立法会主席曾钰成最近在报纸专栏写了一篇文章，虽然跟草案拉倒没有直接关系，但仍然值得参考。

曾主席的文章题为〈反求诸己〉，内容引述孟子《离娄上》的一段话：「爱人不亲，反其仁；治人不治，反其智；礼人不答，反其敬。行有不得者，皆反求诸己，其身正而天下归之。」

曾钰成认为这段话显然是对管治者说的，「反求诸己」除了是个人修养的准则外，对于管治者，也是善治之道。不懂得「反求诸己」的管治者，每当管治出了问题，就把责任推给老百姓，或者归咎于敌对力量、扰乱分子；其实问题往往是出在管治者身上，所以孟子说「其身正而天下归之」。

专栏文章末段指出，内地有的官员和学者可能觉得香港人很麻烦：国家对香港已是十分照顾，给了港人很多好处，宠爱礼遇毫不吝啬，但港人并不领情，对中央政府的善意「不亲」、「不答」、「不治」。按孟子所说的道理，中央政府对港人气恼是没有用的。如果从仁、智、敬三方面去找问题，「行有不得者皆反求诸己」，那就天下归心了。

没错，反求诸己，此乃管治者最该具备的胸襟。如今版权条例修订草案出了问题，不少网民气上心头，化身键盘战士抗争到底，向立法会施加压力，最终迫使他们视之为恶法的「网络二十三条」撤回，管治者和建制派把责任推给老百姓，或者归咎于敌对力量、扰乱分子，能够解决问题吗？作为反对派的泛民无疑是千方百计拉布，然而政府由始至终不肯妥协，彼此无法达成共识，恐怕亦是咎由自取。

按照孟子的道理，也就是曾钰成的告诫，当你对他一番好意的人要抗拒你，你应该反问自己的仁爱是否足够；当在你管治下的人不守秩序，你应该反问自己的智慧是否足够；当你礼待的人对你无礼，你应该反问自己的恭敬是否足够。每当做事得不到预期的效果时，都应该从自己身上找问题；自己做得正确，天下便会归心。

经常有人说，曾钰成是建制派之中最有水准的厉害角色，光是这一篇文章，已为掷地有声的从政箴言。须知道，管治者管的是牵涉千丝万缕利益攸关的众人之事，即使力有不逮而无法服众，最低限度别事事诿过他人，因为凡事归咎于敌对力量，无异于与众为敌。

曾钰成文章表面上是针对内地官员和学者，其实对于特区政府完全适用。这位立法会主席早前在专栏大玩一语双关的文字游戏，叫人猜一猜Time lies. See why.的意思。不管See why是否玩谐音，管治者另一大忌是满口谎言，无法服众之余，抑且容易犯众怒，管治权威势必败坏，归心更不知从何说起。

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