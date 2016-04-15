港报社评：巴士票价与油价挂鈎，仔细衡量免引狼入室--明报4月14日

政府继提前检讨港铁车费可加可减机制之后，又将检讨专营巴士票价厘定机制。有团体和立法会议员以近年燃油价格显着下跌，但是未在巴士票价反映出来，建议巴士票价引入油价因素，使票价相应下调，云云。这个建议是否可以减轻巴士乘客的车费负担，以目前一些建议说法，甚或较认真地提出的新计算方程式，都未有足够资料证明巴士票价引入燃油价格变动因素，对市民必然有利。此事不能一头热地莽撞前冲，必须反覆仔细计算衡量，以防最终引狼入室，出现好心做坏事害苦市民的结果。

以往不计油价变动，事出有因不宜莽撞

目前，巴士票价的可加可减方程式，有关燃油因素包含在「综合消费物价指数变动」内；就通胀权数而言，燃油只占约4％至5％，是事实。然而，燃油开支占巴士营运成本约20％，以燃料价格由2014年初至今累积跌幅约六成，由于油价变动并非专项因素，因此巴士票价未反映燃油成本跌幅，也是事实。不过，是否应该改弦易辙，厘定巴士票价引入燃油因素，有更广阔角度值得注意。

国际原油价格近年大跌，这是长期以来油价变动的其中一个节点；若拉长从20年以至30年检视，今次下跌较罕有，油价处于上升轨迹的日子，仍然是总体趋势。油价跌至目前的水平，一般认为已经见底，即使再下跌，空间也十分有限。

即是说，往后油价回升的可能更高，现在引入油价因素，尚未实施，「燃油世界」可能已经不一样。目前的情况是油价跌定，日后上升机率较下跌高，此际巴士票价引入油价因素，会否出现引狼入室效果，此其一。

公共交通服务的燃油成本所占比例约两成，政府在考虑和批准调整票价时，肯定顾及燃料因素，未作专项因素计算，主要为避免票价随油价升跌而大幅波动；证诸过去20多年，油价升跌幅度可以暴升暴跌来形容，政府的政策考量显得合理，此其二。

值得注意的是，过去油价持续上升之时，巴士、渡轮、的士等公共交通工具，都想方设法将票价或收费与油价挂鈎；例如的士曾经多次提出向乘客收取燃油附加费，甚至愿意以此换取不增加车资，反映公共交通工具对票价收费与燃油直接联系，渴求殷切，此其三。

事实上，中电、港灯和航空公司营运与燃油价格挂鈎，所获好处有目共睹。航空公司向乘客收取的燃油费，在油价下跌时，对其盈利的帮助甚为可观；两家电力公司收取燃油费，巨额超收，然后用以调节电费单操作，已经成为公然搜刮的招数。近期，新渡轮及港九小轮考虑给乘客提供有时限的单程票九折优惠，就是因为油价下跌，盈利较估算高，基于它们接受了政府资助，因此需要回馈乘客。可以说，以往政府拒绝公共交通工具的燃油费等诉求，大概知道这是一条财路，一旦开启给公共交通工具，就等于进一步保证利润，对市民绝无好处。

分段收费重组得益，应花更多时间争取

还有一个事实：政府与两电每年「纠缠」的燃油费，两电巨额超收的例子，比比皆是。这说明政府计算燃油费因素时，往往「不敌」两电；什么原因？无从深究。总之，政府处理燃油费的往绩，吃亏的似乎都是市民、乘客和消费者。巴士票价若引入燃油因素，期望政府突然「醒起来」，确切保障市民的利益，而提出有关建议的人，更加要想清楚。

燃油因素须仔细研究，再三深思。关于专营巴士票价，还有不少空间可争取，减轻市民交通开支，例如目前大多数隧巴线过海后车费高于非隧巴线，就有要求巴士公司减价的空间。去年3月，工联会曾比较全港80条过海隧巴线分段收费与非隧巴的票价差异，发现七成隧巴的分段收费，较路线相近的非隧巴线贵1角至6.8元不等，其余三成路线则以隧巴收费较低，便宜1角至9.8元不等。

巴士公司一贯以加剧塞车等理由，拒绝降低隧巴过海后分段收费，运输署也倾向同意这个说法；事实上有隧巴的分段收费较非隧巴低，这样的理由显然并不成立。另外，关于巴士路线重组，当日九巴曾经公开承诺重组后的得益会回馈乘客；有关情况进展如何，值得跟进。分段收费、重组路线回馈乘客，目标明确，较易量化，在这些方面花更多时间紧迫巴士公司，效益会更显着和实质，起码不会陷于数字迷雾中的祸福难料。

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