港报社评：美国人权报告罔顾事实及干涉港事--文汇报4月15日

美国国务院日前发表2015年度人权报告，对香港的人权和新闻自由、学术自由等问题说三道四、妄加评论。遗憾的是，这些说法都没有事实根据。香港回归以来，在「一国两制」之下，中央政府和特区政府都一直按照基本法和相关法例，保障香港市民的各种权利，港人的人权和自由更得到了充分的保障，这些都是世人有目共睹的。美国有必要在作出评论前多了解香港的真实情况，同时改变其奉行的人权双重标准，更要关注自身存在的严重侵犯人权的问题。

美国的人权报告声称，香港最重要的人权问题是市民透过自由及公平选举，去改变政府的能力有限，新闻和言论自由受限制，以及出现影响学术自由的情况等等。但是，这些评论根本不符合香港的现实状况。香港自回归以来，民主制度在不断向前发展，在宪法和基本法的框架下，已经形成了一整套公平、公开、公正的选举制度，而且，民主的广度和深度都在不断拓展。

美国方面的偏颇评论，只能反映其狭隘的观念和双重标准。至于人权报告提到的所谓「李波事件」，更是美国方面歪曲事实真相而作出的指责。「李波事件」的真相其实已经大白，李波等人是由于涉及到之前在内地发生的事，包括刑案，他们自愿回到内地接受有关方面的调查。但美国人权报告依然按照错误的逻辑批评特区政府，如果不是别有用心的误导，就只能说这份报告是没有经过事实求证而粗制滥造的产物。

至于报告声称香港大学校委会否决陈文敏出任副校长，显示院校自主受到影响的说法，就更是美方报告的严重谬误。陈文敏事件的事实是非常清楚的。港大是法定机构之一，其条例及规程订明，副校长一职由校务委员会按其订明的条款和条件委出，由于陈文敏不符合出任副校长的基本条件，港大校委会就依照条例赋予的权力，否决了推荐。这完全是港大的内部事务，也是大学自主精神的体现。如果说有人企图影响院校自主的话，这份人权报告就是例子，远在万里之外的美国，对这件纯属校园内部的行政事务指手划脚，这难道不正正是干预大学内部事务？

正视并切实改善人权问题，是人类文明进步的重要标志，也是当代国际社会的共同追求。但近年来，美国藉反恐的名义，在国内做出了许多限制和违反人权的事情，美国暴力犯罪威胁公民生命和财产安全、枪械犯罪猖獗、警察暴力执法严重侵犯人权、种族关系持续恶化等等问题更是相当严重，如果美国真要做「人权卫士」，就应该首先拿起镜子照照自己，认真反思和改进自己的人权状况。美国以身作则，搞好自己国内的人权，相信才有助全球人权事业健康发展。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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