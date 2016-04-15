港报社评：亚币再掀贬风，港挑战更严峻--星岛日报4月15日

新加坡金融管理局一改让坡元温和升值的政策，触发包括人民币在内的亚洲货币纷纷贬值，港元则因为与美元挂鈎而坚挺，本港旅游和出口竞争力面对更严峻考验。 美国联邦储备局主席耶伦频频「放鸽」，消除了市场对美元急剧加息升值的疑虑，压住了资金从新兴市场流走的趋势，香港和内地都看到部分资金回流。近日股市更升个不停，中国出口数据胜预期，更刺激亚太股市和国际商品价格齐齐上扬。 联储局放缓加息步伐，早前因为资金流走而贬值的新兴市场货币，终于得到喘息空间，日圆等货币曾经回升。不过，昨日亚洲主要市场货币，人民币也好，日圆也好，韩圜也好，全线下跌，似乎透过新一回合的货币战来探寻新的币值平 衡，触发点是新加坡央行宣布把汇率走廊的斜度定于零。 救经济 坡元弃温和升值 香港和新加坡都是开放又小型的经济体，香港透过与美元挂鈎的联系汇率来稳定币值，不致大起大落，坡元则与一篮子货币挂鈎，保持透过外汇市场调控经济的自主权。新加坡近来的政策，是容许坡元对一篮子货币温和升值，今次把汇率走廊斜度定为零，表面上是让坡元币值不升不降，当局并且声明不是要坡元贬值，但是扭转坡元微升之势是明显的。 新加坡去年经济增长百分之二点一，但是制造业萎缩了百分之四点八，今年情况更不乐观，首季国民生产总值虽然按年升了百分之一点八，但是比对上一季却零增长，最新的二月份物价指数跌了百分之零点八，已经连续收缩了十六个月。 这使当局终于不得不透过调整外汇政策来刺激经济和出口，希望全年经济可以有百分之一至三的增长。新加坡上次实施货币「零升值」政策，已经是七年半前，当时是要应付国际金融海啸。 稳经济就业 须多方开源 香港去年经济增长百分之二点四，只比新加坡好少许，预测今年增长只得百分之一至二，比新加坡保守。新加坡今次采用汇率工具挽救经济，本港则已经放弃了汇率调整权，而亚洲多国货币今次因应新加坡汇率政策变动纷纷贬值，将来亦可能因为其他风吹草动而重演。 周遭货币贬值，将对香港出口构成更大考验，对旅游和零售业更是雪上加霜，欧亚旅客不但来港旅游贵了，而且去日韩买东西更便宜。本港要节省成本来恢复价钱竞争力，却又要防范因此带来通缩。 要避免重现上次经济衰退通缩「贱物斗穷人」的局面，本港旅游百业不能「独沽一味」靠减价战，还要探寻更多吸引游客消费之道，以及稳住市民内部消费意欲不跌，增辟开源途径，来支持经济和就业。