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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 10:55 BJT

台湾债市：10年增额公债早盘随美债殖利率上扬，惟空方谨慎交投冷清

路透台北4月15日 - 台湾10年期105/4R增额公债 周五早盘发行前交易殖利率上扬。交易员表示，随着美债殖利率走升，早盘台债殖利率止跌，惟空方态度谨慎，交投冷清成交量缩减。

他们指出，美债殖利率虽上扬，惟未脱区间整理格局，早盘台债殖利率随之弹升后即陷整理，短线暂无明确方向；下周一观察重点则在17日于多哈召开的〞石油冻产〞会议结论。

〞闷嘛，没有方向，今天就不用玩了，如果0.87%都无法突破就回到0.86%。〞一位大型银行交易员说。

他们并称，这波空方态度非常谨慎，主因是他们知道殖利率上去就有人等着接，以致空方手脚变得很快，殖利率只要稍微走扬马上回补，使殖利率无法大弹，交投再转冷清。

美国10年期公债 价格周四尾盘下跌7/32，收益率报1.787%， 稍早触及4月1日以来最高的1.804%。

本地时间10:47，台湾指标债10年券105/4R 发行前交易殖利率上涨0.78基点至0.8619%，成交27亿台币。

而五年券105/5期 交投亦冷清，殖利率小跌0.10基点至0.5380%，成交量仅0.5亿台币；台股加权指数 小涨0.09%。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.84-0.87%；105/5区间则为0.52-0.55%。

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