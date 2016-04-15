台湾债市：10年增额公债早盘随美债殖利率上扬，惟空方谨慎交投冷清

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透台北4月15日 - 台湾10年期105/4R增额公债 周五早盘发行前交易殖利率上扬。交易员表示，随着美债殖利率走升，早盘台债殖利率止跌，惟空方态度谨慎，交投冷清成交量缩减。
他们指出，美债殖利率虽上扬，惟未脱区间整理格局，早盘台债殖利率随之弹升后即陷整理，短线暂无明确方向；下周一观察重点则在17日于多哈召开的〞石油冻产〞会议结论。
〞闷嘛，没有方向，今天就不用玩了，如果0.87%都无法突破就回到0.86%。〞一位大型银行交易员说。
他们并称，这波空方态度非常谨慎，主因是他们知道殖利率上去就有人等着接，以致空方手脚变得很快，殖利率只要稍微走扬马上回补，使殖利率无法大弹，交投再转冷清。
美国10年期公债 价格周四尾盘下跌7/32，收益率报1.787%， 稍早触及4月1日以来最高的1.804%。
本地时间10:47，台湾指标债10年券105/4R 发行前交易殖利率上涨0.78基点至0.8619%，成交27亿台币。
而五年券105/5期 交投亦冷清，殖利率小跌0.10基点至0.5380%，成交量仅0.5亿台币；台股加权指数 小涨0.09%。
交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.84-0.87%；105/5区间则为0.52-0.55%。
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路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。