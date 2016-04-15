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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 11:03 BJT

韩国数据：3月银行外汇存款上升，为五个月来首次

路透首尔4月15日 - 韩国央行周五公布，3月银行外汇存款较前月增加13%，至2015年11月以来最高。

韩国央行称，3月底银行外汇存款为605.7亿美元，高于2月的534.7亿美元。这逆转了从2015年11月到2016年2月连续四个月的下降势头。

韩国央行一位官员称，美元存款激增，是3月银行外汇存款上升的主要原因。

截至3月末，美元存款从425.1亿美元升至482.7亿美元，人民币存款从43.4亿美元升至47.1亿美元。

企业存款3月增长60.5亿美元，民间机构存款亦增长10.5亿美元。央行称，截至3月底企业持有87.4%的外汇存款。(完) (编译 李爽 审校 张涛)

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