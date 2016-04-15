《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
4月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.75 7港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高18.15点，或0.1%，报17,926.43点。因投资者消化最新一轮银行 业绩，金融股持续反弹。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 较港股溢价 价 股 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 124.900 -0.30 33699 9.689 0.19 中国铝业 8.750 -2.02 19848 2.715 -0.18 中国移动 57.580 0.66 245554 89.331 -0.52 中国人寿 12.890 2.38 452811 19.998 1.31 中石油 68.980 0.16 47351 5.351 0.20 中石化 69.880 -0.14 36012 5.421 0.20 汇丰控股 31.940 0.00 2515034 49.552 1.13 中电信 55.330 -0.59 12697 4.292 0.52 中国联通 13.040 -0.15 78436 10.115 0.75 兖州煤业 6.130 2.34 19004 4.755 0.96 华能国际 36.820 -2.57 14897 7.140 -0.13 南方航空 34.130 -0.15 2469 5.295 -0.09 东方航空 30.130 1.11 6464 4.674 0.74 中芯国际 4.510 0.89 26919 0.700 -0.04 （完）
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。