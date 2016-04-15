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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 09:57 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月15日

4月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.75
7港元 )
    
    美股道琼工业指数 周四收高18.15点，或0.1%，报17,926.43点。因投资者消化最新一轮银行
业绩，金融股持续反弹。 
       
 公司名称               ADR代码     收盘    涨跌幅   成交量   ADR折合每股普通   较港股溢价
                                  价                          股                
                                  （美元   （%）              (港元)            (%)
                                  ）                                            
 中海油                           124.900  -0.30    33699     9.689             0.19
 中国铝业                         8.750    -2.02    19848     2.715             -0.18
 中国移动                         57.580   0.66     245554    89.331            -0.52
 中国人寿                         12.890   2.38     452811    19.998            1.31
 中石油                           68.980   0.16     47351     5.351             0.20
 中石化                           69.880   -0.14    36012     5.421             0.20
 汇丰控股                         31.940   0.00     2515034   49.552            1.13
 中电信                           55.330   -0.59    12697     4.292             0.52
 中国联通                         13.040   -0.15    78436     10.115            0.75
 兖州煤业                         6.130    2.34     19004     4.755             0.96
 华能国际                         36.820   -2.57    14897     7.140             -0.13
 南方航空                         34.130   -0.15    2469      5.295             -0.09
 东方航空                         30.130   1.11     6464      4.674             0.74
 中芯国际                         4.510    0.89     26919     0.700             -0.04
    （完）

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