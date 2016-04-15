金属期市：伦铜周线升幅有望创六周来最大，因中国经济出现企稳迹象

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
中国国家统计局称，2016年一季度GDP同比增长6.7%；一季度经济运行开局良好，一些主要指标出现积极变化，稳中有进态势持续。路透调查预估中值亦为6.7%。
全球金融领袖周四对全球经济发出黯淡评论，指称英国可能退出欧盟构成严重威胁，反贸易情绪升高及中国经济成长路径不平亦危及全球经济。
交易商表示，中国取消部分铝和钢材出口退税，这一大胆举措可能会让本已饱和的全球市场供应进一步激增，因为生产商要抢在退税政策取消之前卖出过剩的产品。(完)
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路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。