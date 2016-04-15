版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 10:14 BJT

金属期市：伦铜周线升幅有望创六周来最大，因中国经济出现企稳迹象

中国国家统计局称，2016年一季度GDP同比增长6.7%；一季度经济运行开局良好，一些主要指标出现积极变化，稳中有进态势持续。路透调查预估中值亦为6.7%。

全球金融领袖周四对全球经济发出黯淡评论，指称英国可能退出欧盟构成严重威胁，反贸易情绪升高及中国经济成长路径不平亦危及全球经济。

交易商表示，中国取消部分铝和钢材出口退税，这一大胆举措可能会让本已饱和的全球市场供应进一步激增，因为生产商要抢在退税政策取消之前卖出过剩的产品。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/李爽 审校 李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐