版本:
中国
货币新闻 | 2016年 4月 15日 星期五 10:22 BJT

标题新闻：英国若退欧，其金融业未来五年将面临最多失去10万个工作岗位的风险--研究

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐