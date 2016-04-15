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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 10:23 BJT

台湾股市：盘中小升，台积电因首季净利低于预期而下跌

路透台北4月15日 - 台湾股市周五盘中小升，多数个股走升，但升势可能短暂，因台积电 下跌逾2%，此前该公司下修全球智能手机市场展望，并公布第一季净利低于预期。

0200GMT，台股加权股价指数 小升0.2%，报8,688.91点，上交易日收高0.18%至8,667.71点。大盘料将连三日上涨，且周线料为四周来首次收升。

电子类指数 跌0.2%，金融保险类指数 涨0.6%。(完)

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