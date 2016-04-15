瑞士金融：央行官员称仍有进一步下调负利率的空间

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透新加坡4月14日 - 瑞士央行官员Andrea Maechler周四重申，央行仍有进一步下调负利率的空间，其并称瑞士通胀仍偏低。
瑞士央行透过负利率和汇率干预作为其主要的政策工具。目前银行存放在央行的部分存款需支付0.75%的利息，目的是要把三个月期货币市场利率维持在相同的水准。
在被问及利率是否有较低的下限，以及负利率是否奏效时，Maechler对一金融小组表示，“有更低的下限，这是很容易回答的问题。”
她表示，瑞士央行不排除进一步下调利率。
“负利率将持续多久？只要全球利率也处于低位，而且通胀率仍在低位，”Maechler表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。