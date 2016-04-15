瑞士金融：央行官员称仍有进一步下调负利率的空间

路透新加坡4月14日 - 瑞士央行官员Andrea Maechler周四重申，央行仍有进一步下调负利率的空间，其并称瑞士通胀仍偏低。

瑞士央行透过负利率和汇率干预作为其主要的政策工具。目前银行存放在央行的部分存款需支付0.75%的利息，目的是要把三个月期货币市场利率维持在相同的水准。

在被问及利率是否有较低的下限，以及负利率是否奏效时，Maechler对一金融小组表示，“有更低的下限，这是很容易回答的问题。”

她表示，瑞士央行不排除进一步下调利率。

“负利率将持续多久？只要全球利率也处于低位，而且通胀率仍在低位，”Maechler表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)