日本股市：获利了结打压日经指数早盘略微收低，地震影响有限

股市投资者认为，日本西南部地区周四发生的强烈地震影响有限，但他们称，将注意在该地区有工厂的公司。

本田 发言人称，地震发生后公司位于熊本附近的摩托车工厂已暂时停产。该股几无波动，微跌0.3%。

共同社报导，三菱电机 和普利司通 在该地区的工厂也暂时停运。三菱电机小涨0.6%，普利司通微跌0.1%。

交易员表示，周四上扬主要是对冲基金轧平“买日圆卖股票”的仓位。

“市场可能仍将震荡，因为现在走势并不取决于基本面，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。“当股市在短短几天内就上涨超过千点，那就好像赌博一样，因此我们必须留意短线基金的策略。”

藤户则弘表示，多数长线投资者在等待交易线索，比如政府采取有效的财政政策，或央行采取激进的货币政策行动。