日本股市：获利了结打压日经指数早盘略微收低，地震影响有限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
股市投资者认为，日本西南部地区周四发生的强烈地震影响有限，但他们称，将注意在该地区有工厂的公司。
本田 发言人称，地震发生后公司位于熊本附近的摩托车工厂已暂时停产。该股几无波动，微跌0.3%。
共同社报导，三菱电机 和普利司通 在该地区的工厂也暂时停运。三菱电机小涨0.6%，普利司通微跌0.1%。
交易员表示，周四上扬主要是对冲基金轧平“买日圆卖股票”的仓位。
“市场可能仍将震荡，因为现在走势并不取决于基本面，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。“当股市在短短几天内就上涨超过千点，那就好像赌博一样，因此我们必须留意短线基金的策略。”
藤户则弘表示，多数长线投资者在等待交易线索，比如政府采取有效的财政政策，或央行采取激进的货币政策行动。
东证股价指数 跌0.4%至1,365.81点，JPX-日经400指数 跌0.4%至12,354.88点。(完)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。