台湾汇市：台币兑美元盘初受韩元及外资汇入推升，中国数据提升风险胃纳

路透台北4月15日 - 台币兑美元 周五早盘走升。汇银人士指出，受韩元回升及外资汇入提振，稍早中国公布第一季GDP增速虽创七年来最低但符合预期，且工业生产数字不差，也提高市场的风险胃纳。

汇银人士表示，虽然上日台积电 投资人说明会中的展望预估不好，但是外资目前为止在台股仍然偏多，尚不见大幅卖超和撤出。另外出口商在32.380附近抛汇，亦助台币走扬。

〞外资早上卖了一些美元，中国的工业生产数据蛮强的，大家提高了风险胃纳，〞一位民营商银交易员说。

中国国家统计局周五公布，一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，与路透调查预估中值相同，创2009年一季度以来最低，当时为6.6%。3月规模以上工业增加值同比增长6.8%(路透调查中值为5.9%)，创九个月高点。

台积电周五早盘一度下挫逾3%，因上日公布第一季季报稍劣于预期且展望不佳。台积电第一季净利为647.8亿台币，低于市场预期的656.52亿。

本地时间10:46，韩元兑美元 报1,151.3，上日收在1,156.7；台股加权指数 则涨0.06%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上日的价平再转为小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.340/32.390，上日收在32.380。

今日台币实质交易区间在32.360-32.400，上日实质交易区间在32.380-32.436。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.300-32.450

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