欧洲金融：法国及意大利呼吁为欧元区银行业基金SRF提供防护网--文件

路透布鲁塞尔4月14日 - 法国和意大利在一份合作发表文件中称，欧元区纾困基金--欧洲稳定机制(ESM)应该提供信用额度给一个新的欧洲问题银行基金，以抵销新一轮银行业危机的风险。路透目击了这份文件。

对于该如何为新成立的单一处置基金(Single Resolution Fund, SRF)提供足够的火力，以防堵大规模银行业危机，欧洲各国已经辩论多时，但对于如何在短期内找到这些资源来支持该基金则是看法分歧。

德国反对为SRF提供政府融通的防护网，因担心这将可能使纳税人承担不合理的成本。德国希望制定降低欧元区银行业风险的措施，例如限制银行的政府公债持仓等等，之后才会答应新的财务承诺。

法意合撰文件指出，“ESM提供SRF信用额度，是最简单且最具一致性的选项。”

该文件是在4月22-23日于阿姆斯特丹召开欧元区财长月度会议前在各国代表间流传。

SRF于1月开始运作，将由银行业者陆续提供资金，到了2024年资金规模料达550亿欧元。意大利和法国警告称，问题在于若那之前发生新的重大银行业危机，SRF可能会资金不足。