欧洲金融：法国及意大利呼吁为欧元区银行业基金SRF提供防护网--文件

欧洲金融：欧洲央行上周买债金额创纪录高位，善用银行债券发行热潮
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
路透布鲁塞尔4月14日 - 法国和意大利在一份合作发表文件中称，欧元区纾困基金--欧洲稳定机制(ESM)应该提供信用额度给一个新的欧洲问题银行基金，以抵销新一轮银行业危机的风险。路透目击了这份文件。
对于该如何为新成立的单一处置基金(Single Resolution Fund, SRF)提供足够的火力，以防堵大规模银行业危机，欧洲各国已经辩论多时，但对于如何在短期内找到这些资源来支持该基金则是看法分歧。
德国反对为SRF提供政府融通的防护网，因担心这将可能使纳税人承担不合理的成本。德国希望制定降低欧元区银行业风险的措施，例如限制银行的政府公债持仓等等，之后才会答应新的财务承诺。
法意合撰文件指出，“ESM提供SRF信用额度，是最简单且最具一致性的选项。”
该文件是在4月22-23日于阿姆斯特丹召开欧元区财长月度会议前在各国代表间流传。
SRF于1月开始运作，将由银行业者陆续提供资金，到了2024年资金规模料达550亿欧元。意大利和法国警告称，问题在于若那之前发生新的重大银行业危机，SRF可能会资金不足。
他们呼吁成立欧盟工作小组推动SRF防护网的计画。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。