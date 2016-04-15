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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 11:20 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元接近10个月高点，因中国经济数据表现正面

澳元对中国消息甚为敏感。中国是澳洲最大的出口市场。

澳元今年迄今上涨约6%，但强势澳元并不被澳洲央行所乐见。澳洲需要有竞争力的汇率，来拉抬教育和观光等非矿业领域。

澳元越强，澳洲央行重拾降息的可能性愈大。

澳元兑英镑 处于高位，英镑跌至1.8334澳元，和隔夜的17个月低位1.8294相去不远。

英镑兑新西兰元 守在近一年低位附近，报2.0577新西兰元。

新西兰元兑美元 涨0.3%至0.6876美元。此前美国通胀数据较预期为弱，因此美联储再次升息的急迫性有所减轻。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/戴素萍 审校 高琦/张涛)

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