澳新汇市：澳元和新西兰元接近10个月高点，因中国经济数据表现正面

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
澳元对中国消息甚为敏感。中国是澳洲最大的出口市场。
澳元今年迄今上涨约6%，但强势澳元并不被澳洲央行所乐见。澳洲需要有竞争力的汇率，来拉抬教育和观光等非矿业领域。
澳元越强，澳洲央行重拾降息的可能性愈大。
澳元兑英镑 处于高位，英镑跌至1.8334澳元，和隔夜的17个月低位1.8294相去不远。
英镑兑新西兰元 守在近一年低位附近，报2.0577新西兰元。
新西兰元兑美元 涨0.3%至0.6876美元。此前美国通胀数据较预期为弱，因此美联储再次升息的急迫性有所减轻。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/戴素萍 审校 高琦/张涛)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。