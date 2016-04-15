香港个股：瑞安房地产出售佛山土地予碧桂园，作价约17.3亿元人民币

路透香港4月15日 - 业务在中国的瑞安房地产 周五宣布，将以约17.3亿元人民币代价出售广东省佛山市一幅土地予碧桂园 ，预期将录得约9,000万元税后亏损。

公司的声明称，将出售持有土地的项目公司--佛山源康房地产发展有限公司100%股权予碧桂园，该土地总可供出售的建筑面积为23.15万平方米。

瑞安房地产表示，出售事项乃按照公司物业组合的战略货币化计划，在现行市况下以公平合理的价值变现该投资；所得款项净额拟用于一般财务用途。

瑞安房地产去年亦先后大手减持在内地的投资物业，包括出售上海企业天地1号和2号予领展 、及出售上海企业天地3号物业的99%权益予李锦记健康产品集团及万科 旗下万科置业（香港）共组财团。

该股周五早盘中段股价跌近1%，过去一个月涨约3.5%。（完）

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