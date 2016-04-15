香港个股：瑞安房地产出售佛山土地予碧桂园，作价约17.3亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透香港4月15日 - 业务在中国的瑞安房地产 周五宣布，将以约17.3亿元人民币代价出售广东省佛山市一幅土地予碧桂园 ，预期将录得约9,000万元税后亏损。
公司的声明称，将出售持有土地的项目公司--佛山源康房地产发展有限公司100%股权予碧桂园，该土地总可供出售的建筑面积为23.15万平方米。
瑞安房地产表示，出售事项乃按照公司物业组合的战略货币化计划，在现行市况下以公平合理的价值变现该投资；所得款项净额拟用于一般财务用途。
瑞安房地产去年亦先后大手减持在内地的投资物业，包括出售上海企业天地1号和2号予领展 、及出售上海企业天地3号物业的99%权益予李锦记健康产品集团及万科 旗下万科置业（香港）共组财团。
该股周五早盘中段股价跌近1%，过去一个月涨约3.5%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。