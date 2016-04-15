中国货币市场：资金重回宽松回购利率小降，关注央行后续动作

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透上海4月15日 - 中国银行间市场周五资金面重回宽松，主要回购利率均小幅下行，银行、券商等类机构均较容易轧平头寸。交易员称，下周因有缴税及MLF到期，流动性压力仍较大，因此央行是否会再次进行MLF操作，以及逆回购规模等，都值得关注。
华北一银行交易员表示，今天资金面稳中向宽，“挺舒服，借钱都借到了。(周三)这次MLF放的不多，看下周了。”
本周三，中国央行对17家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,855亿元人民币，包括三个月期和六个月两个品种，利率均与上期持平。 据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月19日和21日。
央行公开市场今日进行共350亿元人民币逆回购操作；据此计算，本周累计净投放700亿元，上周为净回笼2,750亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9796 1.9905 -1.09
七天 2.3182 2.3423 -2.41
14天 2.6806 2.7207 -4.01
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.4400 1.6650 +77.50
七天 2.3350 2.1850 +15.00
14天 2.3200 2.3600 -4.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9900 2.0000 -1.00
七天 2.4100 2.4400 -3.00
14天 2.7000 2.7500 -5.00
Shibor
其中:隔夜 1.9950 1.9990 -0.40
七天 2.3010 2.3040 -0.30
三个月 2.8480 2.8487 -0.07
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。