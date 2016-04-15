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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 12:20 BJT

中国货币市场：资金重回宽松回购利率小降，关注央行后续动作

路透上海4月15日 - 中国银行间市场周五资金面重回宽松，主要回购利率均小幅下行，银行、券商等类机构均较容易轧平头寸。交易员称，下周因有缴税及MLF到期，流动性压力仍较大，因此央行是否会再次进行MLF操作，以及逆回购规模等，都值得关注。

华北一银行交易员表示，今天资金面稳中向宽，“挺舒服，借钱都借到了。(周三)这次MLF放的不多，看下周了。”

本周三，中国央行对17家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,855亿元人民币，包括三个月期和六个月两个品种，利率均与上期持平。 据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月19日和21日。

央行公开市场今日进行共350亿元人民币逆回购操作；据此计算，本周累计净投放700亿元，上周为净回笼2,750亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9796 1.9905 -1.09

七天 2.3182 2.3423 -2.41

14天 2.6806 2.7207 -4.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.4400 1.6650 +77.50

七天 2.3350 2.1850 +15.00

14天 2.3200 2.3600 -4.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9900 2.0000 -1.00

七天 2.4100 2.4400 -3.00

14天 2.7000 2.7500 -5.00

Shibor

其中:隔夜 1.9950 1.9990 -0.40

七天 2.3010 2.3040 -0.30

三个月 2.8480 2.8487 -0.07

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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