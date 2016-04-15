中国汇市：人民币早盘缩量盘整宏观数据影响有限，后续调整压力不大

* 人民币早盘缩量盘整

* 中间价跌幅明显收窄

* 中国宏观数据对汇市影响有限

* 美元反抽势头不强，人民币下跌空间有限

* 境内美元长端掉期点继续上升

路透上海4月15日 - 人民币兑美元即期 周五早盘缩量窄幅整理，中间价跌幅明显收窄。交易员称，最新公布的中国一季度GDP等一系列宏观经济数据对汇市影响有限，美元指数反抽势头并不强，且人民币汇价已靠近上升趋势线附近支撑，继续调整压力料不大。

他们并指出，客盘结售汇相对平衡，经济数据并未刺激交投；而本周境内美元长端掉期点 却稳步上行，一方面得益于近期大行卖盘消退，另一方面近期国内债券收益率上升，利率平价也要求掉期曲线陡峭化。

“国内经济数据一般都不会有什么影响，被压抑了，如果没flow（客盘），且欧元不跌，咱们这动不了。”一中资行交易员称。

中国一季度GDP(国内生产总值)同比增速6.7%创七年新低，但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，再加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。

中国央行副行长易纲周四称，央行希望看到稳定的人民币汇率，当局将在推行政策和允许市场决定汇率之间取得平衡，同时不希望看到人民币汇率被严重高估。他并强调，人民币汇率是“参考”一篮子货币，而非钉住它，因此不应指望人民币汇率将跟随该指数而动。

北京时间11:56，人民币兑美元 即期报6.4867元，上日收报6.4875元。今日人民币兑美元中间价 报6.4908元，上日中间价为6.4891元。人民币兑美元即期成交额 为78.83亿美元，上日半日为93亿美元。

全球汇市方面，美元周五在亚洲交易时段上涨，本周料录得周线涨幅。投资者等待周末登场的20国集团(G20)金融领导人会议，汇率料成为本次会议上的一个议题。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.675元, 上日尾盘为6.6693元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4955元, 上一交易日尾盘报6.4925元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4873；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。