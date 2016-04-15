中国汇市：人民币早盘缩量盘整宏观数据影响有限，后续调整压力不大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
* 人民币早盘缩量盘整
* 中间价跌幅明显收窄
* 中国宏观数据对汇市影响有限
* 美元反抽势头不强，人民币下跌空间有限
* 境内美元长端掉期点继续上升
路透上海4月15日 - 人民币兑美元即期 周五早盘缩量窄幅整理，中间价跌幅明显收窄。交易员称，最新公布的中国一季度GDP等一系列宏观经济数据对汇市影响有限，美元指数反抽势头并不强，且人民币汇价已靠近上升趋势线附近支撑，继续调整压力料不大。
他们并指出，客盘结售汇相对平衡，经济数据并未刺激交投；而本周境内美元长端掉期点 却稳步上行，一方面得益于近期大行卖盘消退，另一方面近期国内债券收益率上升，利率平价也要求掉期曲线陡峭化。
“国内经济数据一般都不会有什么影响，被压抑了，如果没flow（客盘），且欧元不跌，咱们这动不了。”一中资行交易员称。
中国一季度GDP(国内生产总值)同比增速6.7%创七年新低，但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，再加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。
中国央行副行长易纲周四称，央行希望看到稳定的人民币汇率，当局将在推行政策和允许市场决定汇率之间取得平衡，同时不希望看到人民币汇率被严重高估。他并强调，人民币汇率是“参考”一篮子货币，而非钉住它，因此不应指望人民币汇率将跟随该指数而动。
北京时间11:56，人民币兑美元 即期报6.4867元，上日收报6.4875元。今日人民币兑美元中间价 报6.4908元，上日中间价为6.4891元。人民币兑美元即期成交额 为78.83亿美元，上日半日为93亿美元。
全球汇市方面，美元周五在亚洲交易时段上涨，本周料录得周线涨幅。投资者等待周末登场的20国集团(G20)金融领导人会议，汇率料成为本次会议上的一个议题。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.675元, 上日尾盘为6.6693元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4955元, 上一交易日尾盘报6.4925元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4873；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。