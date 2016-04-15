中国债市动态：现券早盘技术性反弹，宏观数据验证经济企稳靴子落地

路透上海4月15日 - 继连续几日弱势调整之后，中国银行间债市周五早盘现券疲态暂缓，买盘浮现，收益率略走跌。交易员称，一季度等多项宏观经济数据出炉，基本面企稳的利空因素落定，部分机构认为利空出尽，同时前期收益率亦累积一定涨幅，买气推动收益率小幅回落；不过不排除是交易盘投机行为，短期走势仍难言反转。

“跌多了抢反弹呗，今天一开始国债期货高开就有所反应了，感觉是抢完了要赶紧跑的节奏，”上海一银行交易员称，一季度数据出来，有机构觉得靴子落地，利空出尽，就开始买了，10年期国开债品种收益率下行4个基点左右。

中国一季度GDP同比增速延续下行但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，再加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上；分析人士指出，3月关键经济指标向好，主要是受货币持续宽松、财政政策刺激的带动，二季度经济预计会比一季度再好一些；但经济整体仍面临较大下行压力，长期来看要走出困境还是需要深化改革。

中国3月新增贷款及社会融资增量均居高位，房贷及基建投资仍是 信贷高增长的主要推手，而企业债券融资规模剧增亦贡献良多，而从一季度来看，贷款及社融亦同比增量明显，亮丽的金融数据也与当季经济大势回暖的步调一致。

“前期债券收益率毕竟调整了20-30个基点，”华中一券商交易员称，这一波买盘最多算交易型机构在做波段，不过，经济改善的根本矛盾还没有解决；此外，利空应该还没有完全释放完毕，信贷高速增长，央行接下来的货币政策应该不会太过宽松，倒逼金融机构去杠杆的步伐也不会停，现券走势不利因素仍存。

一级方面，财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.0747%%，边际中标收益率为2.1534%，投标倍数2.73倍。同时招标的六个月期贴现国债，加权中标收益率为2.1488%，边际中标收益率2.2203%， 投标倍数2.64倍。

剩余期限近10年的国开行150218券最新报价 在3.4150%/3.3950%，上日尾盘为3.4500%/3.4200%。