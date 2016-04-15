《汇市简讯》英镑/美元技术图呈中性

0445GMT * 英镑/美元有一些波动性，但在亚洲市场呈十字星 (图表：reut.rs/1p2Vp0a) * 建筑数据是温和的风险事件 (图表：reut.rs/1p2VLUy) * 动能指标显示，5日、10日和20日移动均线相互交叉，技术面呈中 性 * 若收在1.4050区间的支撑位下方，对下周走势来说将是利空信号 * 稍早低点1.4134和伦敦市场高位1.4178分别是首道支撑/阻力位 * 技术图： reut.rs/1p2WNQC (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张明钧)