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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 12:59 BJT

《汇市简讯》英镑/美元技术图呈中性

0445GMT
    
    * 英镑/美元有一些波动性，但在亚洲市场呈十字星 (图表：reut.rs/1p2Vp0a)
    * 建筑数据是温和的风险事件 (图表：reut.rs/1p2VLUy)
    * 动能指标显示，5日、10日和20日移动均线相互交叉，技术面呈中
性
    * 若收在1.4050区间的支撑位下方，对下周走势来说将是利空信号
    * 稍早低点1.4134和伦敦市场高位1.4178分别是首道支撑/阻力位
    * 技术图： reut.rs/1p2WNQC
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张明钧)

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