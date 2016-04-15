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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 13:35 BJT

国际油市：油价持稳，产油国多哈会议之前成交清淡

0449GMT，布兰特原油期货 报每桶43.88美元，较上日收盘价微升0.04美元。美国原油期货 涨0.05美元至每桶41.55美元。

鉴于讨论焦点放在将产量冻结在或接近当前纪录高位，多数分析师表示，他们对潜在的多哈协议将降低供应过剩程度不抱什么希望。

“多哈会议不会在实质上改变油市供需情况，”巴克莱称。

巴克莱表示，协议不会推动油价大涨，但可能阻止油价进一步下跌。

“如果近期的供应基本面继续提供支撑，而且市场预期的可信声明和承诺得到满足，那么该会议可能帮助阻止油价跌回到30美元区间的低档。”

能源咨询机构Wood Mackenzie称，“即使宣布冻产协议，我们预计今年底前不会真正冻产。”

Wood Mackenzie表示，预计“2016年OPEC石油产量较上年增加50万桶/日，多数增长来自伊朗和伊拉克，这两个国家均已暗示计划在2016年增产”。

需求方面，路透根据官方初步数据计算得出，中国3月表观石油消费较上年同期下降2.4%至1,028万桶/日，因炼厂产量意外下降并且油品出口大增。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王兴亚；审校 艾茂林)

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