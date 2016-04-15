路透基点：开元产业投资信托基金缩减一笔再融资贷款规模--TRLPC

汤森路透旗下基点报导，消息人士称开元产业投资信托基金将三年期境内/境外贷款的规模削减至等额4亿美元，并大幅提高优惠条件。

公司决定降低境外贷款部分的规模，随后担任牵头行兼簿记行的永隆银行已向银行发出修订过的贷款条件。

这笔子弹式融资目前包含3.20亿人民币(5,000万美元)本地融资，以及3.5亿美元的境外融资。境外融资的部分还将进一步拆分为一笔2.3亿美元的定期贷款、一笔2,000万美元循环信用额度、以及一笔1亿美元的循环信用额度。

之前境外融资的部分为4.1亿美元，分为一笔3亿美元定期贷款、一笔5,000万美元循环信用额度和一笔6,000万美元的循环信用额度。

永隆银行将提供1亿美元循环信用额度的部分，该部分贷款有备用信用证作为担保，不会进入银团贷款。

本地贷款的利率目前调高为中国人民银行利率的120%，境外银团贷款的利率则为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点。修订前的条件分别为人行利率的110%以及较Libor加码200个基点。

费用条件也较原先有吸引力得多。本地贷款部分，承贷5,000万人民币以上者可获得180个基点的前端费，以及高级主办行头衔；承贷3,000万至4,900万元人民币者可以获得170个基点的前端费，以及主办行头衔；承贷1,500万至2,900万元人民币者可以获得165个基点的前端费，以及安排行头衔。之前同样承贷级别的前端费只有30、21和15基点。

境外贷款部分，承贷5,000万美元以上者可获得390个基点的费用，以及高级主办行头衔，综合收益为340个基点；承贷3,000万至4,900万美元者可获得360个基点的费用，以及主办行头衔，综合收益为330个基点；承贷1,500万至2,900万美元可获得330个基点的费用，以及安排行头衔，综合收益为320个基点。本次调整前，同档承贷规模的综合收益分别为280、270和260基点，费用分别为240、210和180基点。

开元产业投资信托基金还调整了融资担保品，将国内六家酒店作为本地融资部分的担保品，之前的担保品为七家酒店。该基金的中国关系企业股票则将成为除1亿美元循环信贷外两笔境外融资的担保品。

本地及境外贷款的部分存在一份贷款机构间协议(inter-creditor agreement)。

浙江开元酒店投资管理集团有限公司为本地贷款部份的借款人，Spearhead Global Ltd为境外贷款的借款人。此前，Strong Tower Global Ltd亦为境外贷款的借款人之一。

回覆期限延长至5月底。

开元产业投资信托基金在2013年6月完成一笔等额2.48亿美元的贷款。该交易包括3.60亿元人民币的境内贷款和1.898亿美元的境外部分。境内部分最高承贷级别费用为180基点，利率为人行利率的110%，境外部分最高级别的综合收益为350基点，利率为Libor加码250基点。

开元产业投资信托基金在香港上市。(完)