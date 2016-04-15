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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 15:19 BJT

台湾债市：指标增额公债发行前交易殖利率收升，下周静待公司债定价结果

* 10年105/4R期发行前交易随美债殖利率收升
    * 空方步步为营交投更趋清淡，成交量再缩
    * 下周一105/4R交易区间暂看0.84-0.88%

    路透台北4月15日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周五
收升；交易员表示，在美债殖利率走高带动下，今天止跌收涨；惟空方步步为营，交投更趋
清淡，成交量进一步缩减。
    
    他们指出，因短期内看不到有新的炒作题材，加上下周包括中华航空 等多档
公司债将定价，在市场静待定价结果，使观望气氛更显浓厚，债市呈量缩价弱格局。
    
    〞我今天没有做交易，观望啊，利率波动不大。〞一位大型证券商交易员说。
    
    他表示，预估要等到28日美国联邦准备理事会(FED)公布利率决议后，市场才会有方向
，现阶段大家都是停看听，交投不易转热。
    
    另一大型商银交易员则称，台债多头行情还没有走完，关键因素是全球景气依旧低迷，
台湾经济不可能与全球脱钩，因此，台债此时喊空还太早，也不宜太过偏空操作。
    
    今天是10年期增额公债发行前交易的第三天，但成交区间却越来越窄、震荡幅度日渐缩
小，显示市场观望气氛浓厚；〞其实这波敢进去空的人也不敢空的太放肆，他们害怕利率一
旦打到很美甜美的价格，就会被大咖吃走，大家都等着他们用力轰啊。〞上述交易员表示。
    
    交易员预估，下周一105/4R发行前交易殖利率区间暂看在0.84-0.88%；五年券105/5A0
5105=TWO殖利率区间估在0.52-0.56%。
    
    美国10年期公债 价格尾盘下跌7/32，收益率报1.787%，稍早触及4月1日以
来最高的1.804%。相较之下，指标10年期德债收益率报0.164%，10年期日本公债收益率报0.
 025%。 
    
    台湾股市周五收盘小升，加权股价指数 收涨0.38%,至8,700.39点。 
          
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/5                      -0.10     0.5380%  0.5380-0.5380%       0.5
 10  105/4R                      +0.99     0.8640%  0.8565-0.8643%      35.5
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  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10    105/4R                       0.8640%
   5     105/5                       0.5380%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)         
   

 (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)

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