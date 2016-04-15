台湾债市：指标增额公债发行前交易殖利率收升，下周静待公司债定价结果

* 10年105/4R期发行前交易随美债殖利率收升 * 空方步步为营交投更趋清淡，成交量再缩 * 下周一105/4R交易区间暂看0.84-0.88% 路透台北4月15日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周五 收升；交易员表示，在美债殖利率走高带动下，今天止跌收涨；惟空方步步为营，交投更趋 清淡，成交量进一步缩减。 他们指出，因短期内看不到有新的炒作题材，加上下周包括中华航空 等多档 公司债将定价，在市场静待定价结果，使观望气氛更显浓厚，债市呈量缩价弱格局。 〞我今天没有做交易，观望啊，利率波动不大。〞一位大型证券商交易员说。 他表示，预估要等到28日美国联邦准备理事会(FED)公布利率决议后，市场才会有方向 ，现阶段大家都是停看听，交投不易转热。 另一大型商银交易员则称，台债多头行情还没有走完，关键因素是全球景气依旧低迷， 台湾经济不可能与全球脱钩，因此，台债此时喊空还太早，也不宜太过偏空操作。 今天是10年期增额公债发行前交易的第三天，但成交区间却越来越窄、震荡幅度日渐缩 小，显示市场观望气氛浓厚；〞其实这波敢进去空的人也不敢空的太放肆，他们害怕利率一 旦打到很美甜美的价格，就会被大咖吃走，大家都等着他们用力轰啊。〞上述交易员表示。 交易员预估，下周一105/4R发行前交易殖利率区间暂看在0.84-0.88%；五年券105/5A0 5105=TWO殖利率区间估在0.52-0.56%。 美国10年期公债 价格尾盘下跌7/32，收益率报1.787%，稍早触及4月1日以 来最高的1.804%。相较之下，指标10年期德债收益率报0.164%，10年期日本公债收益率报0. 025%。 台湾股市周五收盘小升，加权股价指数 收涨0.38%,至8,700.39点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 -0.10 0.5380% 0.5380-0.5380% 0.5 10 105/4R +0.99 0.8640% 0.8565-0.8643% 35.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4R 0.8640% 5 105/5 0.5380% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)