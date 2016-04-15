《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月15日

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透香港4月15日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:48时,1港元=0.83 565人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 14.50 7.44 2.33 南玻 11.20 6.58 2.04 深康佳 5.47 3.22 2.03 ST中华 12.94 6.07 2.55 ST中冠 50.98 20.28 3.01 深深宝 18.24 8.88 2.46 深华发 24.26 8.43 3.44 深赤湾 17.24 13.48 1.53 特力 72.32 25.70 3.37 飞亚达 13.05 8.05 1.94 一致药业 68.76 43.61 1.89 深深房 11.56 6.11 2.26 ST盛润 7.85 6.24 1.51 深南电 10.32 4.59 2.69 深纺织 12.75 7.46 2.05 方大集团 15.00 6.91 2.60 深国商 30.59 11.37 3.22 深赛格 13.49 5.89 2.74 宝石 8.09 5.43 1.78 小天鹅 26.17 21.53 1.45 粤高速 5.77 4.07 1.70 晨鸣纸业 8.80 6.02 1.75 ST珠江 10.12 6.37 1.90 美菱电器 5.94 4.49 1.58 大冷股份 15.95 9.30 2.05 粤电力 6.00 4.41 1.63 佛山照明 10.29 6.06 2.03 江铃汽车 26.43 22.19 1.43 沙隆达 10.70 6.82 1.88 苏常柴 9.72 5.09 2.29 威孚高科 20.28 16.97 1.43 古井贡酒 37.29 25.59 1.74 ST东海 17.75 7.42 2.86 长安汽车 16.40 13.94 1.41 京东方 2.55 2.06 1.48 鲁泰 11.45 10.42 1.31 本钢板材 5.90 2.69 2.62 张裕 37.47 25.18 1.78 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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