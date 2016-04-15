中国票据市场：成交偏淡转贴利率小幅上行，资金面仍存趋紧压力

路透上海4月15日 - 在季初人气短暂恢复之后，中国票据市场本周再度转淡，商业银行承兑的纸质、电子票据转贴利率均有所上行。交易员称，4月季度缴税及MLF到期将抽离市场流动性，资金面预期转紧，机构收票兴趣一般，市场情绪偏谨慎。

华南一银行交易员称，目前一年期电票转贴成交在3.14%-3.16%左右，上周五约在3.10%；足月(六个月)纸票价格更高一点，成交在3.30%-3.35%，上周为3.25%-3.30%。

“整个市场成交量并不大，后市还不好说。”他表示，随着缴税和MLF到期，资金面有趋紧的趋势；从此前经验来看，二季度通常是资产价格快速下降的，但目前并没有看到收票机构明显增多。

中国央行本周三对17家金融机构开展MLF操作共2,855亿元人民币，包括三个月期和六个月两个品种，利率2.75%和2.85%，与2月的最近一次操作持平，但较3月询量时的利率上升。本月将共有5,510亿元MLF到期，分别在下周二(19日)和下周四(21日)。

中国3月新增贷款及社会融资增量均居高位，房贷及基建投资仍是信贷高增长的主要推手，而企业债券融资规模剧增亦贡献良多，而从一季度来看，贷款及社融亦同比增量明显，亮丽的金融数据也与当季经济大势回暖的步调一致。

上述交易员称，随着信用扩张发力，以票据支撑信贷规模的机构并没有想象那么多，“信贷不错，票据(配置)的量应该是相应减少了”。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价