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市场报道 | 2016年 4月 15日 星期五 16:39 BJT

全球贵金属：4月14日SPDR黄金持仓减0.40%，iShares白银持仓持平

路透4月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三减少0.4
0%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动      增减
    SPDR     25,939,910.6   4月14日    26,045,030.3     4月13日   -105,119.7  -0.40%
    iShares 334,248,580.3   4月14日   334,248,580.3     4月13日        0.0     0.00%(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 艾茂林)

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