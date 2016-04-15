欧洲汇市：英镑持稳，投资者面对英国退欧公投保持谨慎

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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英镑兑美元 持稳于1.4160美元，英镑兑欧元 持平于0.7950英镑。英镑贸易加权汇率 报84.3，上周曾跌至28个月低点83.3。
Bank of Tokyo Mitsubishi的汇市分析师Lee Hardman说：“英镑近期进一步走软的势头依然很强。英镑贸易加权汇率在今年头14周内有10周下跌，自去年底以来的跌幅已扩大至略高于10%。这创下了自全球金融危机以来持续时间最长、跌幅最深的一轮下跌。”
大型银行预计如果英国投票脱离欧盟，则英镑可能会下跌约20%。国际货币基金组织(IMF)本周也加入讨论，称脱欧可能给全球带来“严重打击”，这可能会拖累英国未来数年的增长。
在存在上述不确定性之际，英国央行周四未理会通胀上升的迹象，决定维持利率不变。英国央行货币政策委员会(MPC)九位委员一致同意，将指标利率保持在0.5%的纪录低位，而之前有人猜测，考虑到围绕公投的不确定性，有些委员可能会投票支持降息。
IronFx Global的分析师Charalambos Pissouros说：“我们认为至少在公投结束前，英国央行都可能会按兵不动。”(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英；审校 孙茉莉/艾茂林)
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)