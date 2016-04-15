欧洲汇市：英镑持稳，投资者面对英国退欧公投保持谨慎

英镑兑美元 持稳于1.4160美元，英镑兑欧元 持平于0.7950英镑。英镑贸易加权汇率 报84.3，上周曾跌至28个月低点83.3。

Bank of Tokyo Mitsubishi的汇市分析师Lee Hardman说：“英镑近期进一步走软的势头依然很强。英镑贸易加权汇率在今年头14周内有10周下跌，自去年底以来的跌幅已扩大至略高于10%。这创下了自全球金融危机以来持续时间最长、跌幅最深的一轮下跌。”

大型银行预计如果英国投票脱离欧盟，则英镑可能会下跌约20%。国际货币基金组织(IMF)本周也加入讨论，称脱欧可能给全球带来“严重打击”，这可能会拖累英国未来数年的增长。

在存在上述不确定性之际，英国央行周四未理会通胀上升的迹象，决定维持利率不变。英国央行货币政策委员会(MPC)九位委员一致同意，将指标利率保持在0.5%的纪录低位，而之前有人猜测，考虑到围绕公投的不确定性，有些委员可能会投票支持降息。

IronFx Global的分析师Charalambos Pissouros说：“我们认为至少在公投结束前，英国央行都可能会按兵不动。”(完)

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