亚洲橡胶：TOCOM期胶因获利了结收低，但周线涨逾7%

9月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低1.5日圆或0.8%，报每公斤190.3日圆(1.74美元)，仍维持在关键点位190日圆上方。

该合约本周累计上涨7.5%，创六周以来最大周线涨幅。

“今日交投情况多空杂陈，因投资者希望在周末的产油国会议前结清头寸，”Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa说。

由主要产油国沙特和俄罗斯牵头的几个产油国，计划本周日在卡塔尔首都多哈举行会议，讨论将产量冻结在当前水平，以控制全球供应过剩。当前全球平均每日供应过剩大约200万桶。

原油期货周五持稳，市场成交清淡，因在主要产油国周末召开限产会议之前，交易员不愿建立新仓位。

“TOCOM指标期胶需要一些新的支撑因素，才能升至每公斤200日圆上方。指标期胶下周可能会承压，或许会回落至170-180日圆区间，”Tazawa说。

上海期交所主力9月橡胶合约 跌225元至每吨12,350元人民币(1,905美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶合约 最新报每公斤150.5美分，与上日持平。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 王兴亚/蔡美珍)