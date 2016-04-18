台湾货币市场：4月18日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透台北4月18日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共2,769亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)1,018.15亿台币 4/19 5,476.5亿台币 4/20 1,487.5亿台币 4/21 1,814.5亿台币 4/22 147亿台币 4/25 80亿台币 4/26 4,784.85亿台币 4/27 1,975亿台币 4/28 2,401.8亿台币 4/29 1,505亿台币 5/02 35亿台币 5/03 1,311亿台币 --公债还本付息47亿3,937.5万台币： 4/21 89乙1期公债付息 19亿6,812.5万台币 4/23 88乙1期公债付息 21亿1,500万台币 4/25 103甲7期公债付息 6亿5,625万台币 --国库券到期共600亿台币。 4/20：财105-2期91天期国库券到期，金额300亿台币。 4/29：财104-6期273天期国库券到期，金额300亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/28：发行105-6期364天期国库券，金额300亿台币，27日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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