重温稿-1-台湾货币市场：短率仍在低位，下周又见国库券到期不续令资金更显宽裕

* 短率仍在低位 * 国库券续发量能不足 * 下周资金情势更显宽裕 * 短票与RP利率持平低档 记者 詹静宜 路透台北4月15日 - 台湾银行间短率周五仍在低位。资金调度人士表示，受到国库券续发量能不足影响， 银行间资金水位日益垫高，上日整体银行累积超额准备已突破三千亿台币大关，下周三又有300亿国库券到期 不续发，将使市场资金更显宽裕，短率料续贴紧低位。 他们指出，目前资金情势松中偏滥，今日罕见一大型银行以0.30%利率与小型银行承作三周跨月拆款，且 交易金额还不小，为跨月拆款资金供给提前揭开序幕，但多数大型银行预计下周起才会陆续供给票券商跨月拆 款资金，至于利率可能开在0.33-0.34%附近，较上月季底跨月拆款利率(0.38%)明显走跌。 〞现在多钱是借方市场，但利率也不可能太低。〞一位大型银行交易员说。 另位大型票券商交易员则提及，拆款资金应该比短票更便宜，今日与银行承作跨月短票利率主要落在0.30 %，希望下周跨月拆款利率也能与跨月短票利率相仿。这凸显票券商有意砍价意味浓厚。 本地时间17:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.348 32.436 台湾加权股价指数<.TWII 8,700.39 8,667.71 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.320% --两周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.320% **短票利率略见趋跌压力** 短票部分，大型票券商交易员表示，周五发票量明显增温，而银行间买票需求畅旺，少数银行接受以0.29 %的利率承作跨月短票，令短票利率略见微幅趋跌压力，展望下周发票量将减少，预计短票利率区间低位成交 比重将升高。 他们指出，随着银行间资金水位持续垫高，明显舒缓月底资金紧缩效应的疑虑，下周起大型银行将陆续对 票券商提供跨月拆款，以目前宽松态势来看，预期跨月拆款利率不致于开高。 “这次跨月拆款会开0.30%，要不要做随便他。”一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30-0.31%，少数成交在0.29%；月内 短票则主要成交在0.27-0.29%，以上区间低位皆较上日微幅下移。 台湾央行周五发行5,707亿台币定存单，与今日存单到期金额5,800亿相较，定存单发行余额减93亿。 下周央行定存单到期总额1兆1,694.5亿台币，分别是周一2,769亿、周二5,476.5亿、周三1,487.5亿、周 四1,814.5亿及周五147亿台币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.301%，前日0.314%； 上日区间0.28-0.35%，前日是0.28-0.36%，成交量139.83亿台币，前日在98.37亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为491亿台币，累积至周日超额准备4,516亿台币、加计前期1%的 超额准备为6,751亿台币。 **RP利率续处低位** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日投信、寿险端资金仍显宽松，加以近期欠缺交割紧缩 因子，带动RP利率续稳在低位。 他们指出，目前券源偏少，成交以到期续作为主，下周RP利率料暂在既有低位游走，欠缺交易商带头引领 利率进一步走降。 〞今天很安静，利率也没什么变化。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%；短天期及一个月天期公司债附买 回利率主要成交在0.38-0.40%，以上成交利率皆大致持平上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间持平不变；短天期公债附买回利率主要在0.23-0.2 6%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.29%。与银行承做的债券附买回利率约在0.30-0.31%左右。(完) (审校 杨淑祯/曾祥进)