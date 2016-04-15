马来西亚期市：棕榈油期货收低，连续第二周下滑

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透吉隆坡4月15日 - 马来西亚棕榈油期货周五下滑，本周来这是第四日收低，其他植物油的跌势以及预期4月产量增加均打压期价。
棕榈油期货本周累计下滑0.9%，为连续第二周收低。
6月棕榈油合约 下滑0.5%，报每吨2,644马币。
成交量为69,304口，高于去年的日均量44,600口。
吉隆坡一交易商称，此次下滑可能归因于海外市场跌势，此外预期4月产量也会增加。
路透大宗商品和能源技术分析师王涛称，因棕榈油未能站上4月13日所及高点2,684马币，看来暂时无法触及2,716马币的上档目标。
大连商品交易所9月豆油合约 跌0.6%，芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约 跌0.7%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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