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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 19:25 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，连续第二周下滑

路透吉隆坡4月15日 - 马来西亚棕榈油期货周五下滑，本周来这是第四日收低，其他植物油的跌势以及预期4月产量增加均打压期价。

棕榈油期货本周累计下滑0.9%，为连续第二周收低。

6月棕榈油合约 下滑0.5%，报每吨2,644马币。

成交量为69,304口，高于去年的日均量44,600口。

吉隆坡一交易商称，此次下滑可能归因于海外市场跌势，此外预期4月产量也会增加。

路透大宗商品和能源技术分析师王涛称，因棕榈油未能站上4月13日所及高点2,684马币，看来暂时无法触及2,716马币的上档目标。

大连商品交易所9月豆油合约 跌0.6%，芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约 跌0.7%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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