美国热股：威朗制药引进投行评估业务选项，股价早盘上涨

标题新闻：印尼明年将禁止个人携带超过10亿卢比等额外国钞票进入该国--央行官员
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路透4月15日 - 加拿大威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 已引进多家投资银行来评估其选项，目前来自买断公司以及其他企业对该公司多项业务表现出兴趣。
威朗制药股价周五早盘上涨0.26%，报32.42美元。(完)
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美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 孙茉莉; 审校 利棣儿)
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路透5月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，因银行反响热烈，中国汽车经销商宝信汽车集团已将其三年期贷款中的A部分海外贷款规模增加逾一倍至7.634亿美元，原来目标是3亿美元。
* 拆款短率仍持稳低位 * 台股屡破万点资金需求却续疲弱 * 短票/RP利率续徘徊既有区间低档 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北5月15日 - 台湾银行间短率周一持稳低位。银行资金调度人士表示，近期台股 强势整理屡破万点大关，但整体资金需求却续显疲弱，拖累银行间普遍钱多却苦无去化管道 ，令短率续躺在低位。 他们指出，目前银行间资金水位依旧偏高，票券及银行等金融机构间拆入需求则偏淡静 ，大行维持以0.33%的利率与票券商承作一周拆款，部分银行则以较低利率吸引票券商与其 成交。 〞看到央行7天、14天存单冲到这样，可见市场钱超多。〞一位大型银行资调人士说。 她并称，尽管5月底有缴税紧缩因素，但央行上周四发行14天存单2,532亿台币，将在25 日到期，若届时出现缴税紧缩变数，央行可适时减收14天存单因应，有望舒缓月底资金紧缩 效应。 另位大型银行资调人士也称，近期央行持续增发存单扩大冲销，央行存单未到期余额已 垫高至7.66兆台币，除了上周四央行发行14天存