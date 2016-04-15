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市场报道 | 2016年 4月 15日 星期五 21:55 BJT

美国热股：Cruise Automation前合作者发生法律纠纷，通用汽车盘初小跌

路透4月15日 - 通用汽车 收购无人车技术初创企业Cruise Automation一案悬而未决，因后者两位前合作者之间因公司股权问题引发法律纠纷。

通用汽车股价盘初跌0.55%，报30.55美元，周四收报30.72美元。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

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韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN

英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI

法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 孙茉莉; 审校 母红)
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